Agradeció a El Alto

Copa: 'El MAS está más unido que nunca'

La titular del Senado dejó su futuro político en manos de sus bases.

Miércoles, 12 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Senado, Eva Copa. Foto: Web

La presidenta del Senado, Eva Copa, reiteró este miércoles su agradecimiento a la ciudad de El Alto por brindarle su apoyo “en los momentos más difíciles” que tuvo que afrontar en la toma de decisiones durante los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019 y que coadyuvaron para pacificar el país.

“Quiero aprovechar para agradecer siempre a la ciudad de El Alto que me ha dado su apoyo moral desde que asumí en momentos tan difíciles y lo siguen haciendo, y a la población boliviana que se acerca y me saluda, eso me llena de mayor fortaleza para seguir adelante presidiendo el Senado”, sostuvo, según una nota de prensa del Senado.

Por otro lado, Copa explicó que las rupturas que pudieron darse dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) luego de los conflictos postelectorales se subsanaron.

“Creo que el MAS está más unido que nunca, ellos han entendido que esas decisiones eran en favor de la pacificación del país, eran respuestas urgentes que teníamos que dar. Eso hace que, nuevamente, dentro de nuestras bases nos reestructuremos y podamos entablar el debate como partido, para elegir a los mejores hombres y mujeres que nos vayan a representar”, dijo Copa.

Ante la consulta sobre el rol determinante que jugaron sus bases en cada decisión que tomó dentro del Legislativo, Copa manifestó que como alteña recibió apoyo moral que la ayudó afrontar los momentos difíciles, por lo que su futuro político está en manos de sus bases.

/Oxígeno