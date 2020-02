Anuncian juicio contra Morales

Gobierno paraliza construcción del centro nuclear en El Alto

El expresidente Evo Morales habría ordenado la inversión de 351 millones de dólares para la construcción de la obra, sin la autorización del Legislativo, violando así las normas vigentes.

Miércoles, 12 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El proyecto del Centro de Investigación Nuclear en El Alto. Foto: Web

El Gobierno transitorio de la presidente Jeanine Áñez, a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), informó que se instruyó la paralización de la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en El Alto por irregularidades en su proceso de financiamiento.

Según el reporte del periódico Bolivia, el director ejecutivo de la ABEN, Juan Alfredo Jordán Romero, denunció que el expresidente Evo Morales ordenó la inversión de 351 millones de dólares para la construcción de la obra sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), violando así las normas vigentes.

Jordan explicó que la construcción y equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear ubicado en El Alto es considerado un proyecto estratégico, por lo que los contratos debieron ser remitidos a la ALP para su tratamiento y aprobación, lo que le hubiera dado el marco legal a la ejecución de esa obra que en este momento no lo tiene ese respaldo.

Jordán dijo que al no haber sido aprobados estos contratos por la ALP, el expresidente Morales tendría que ser sometido a un juicio de responsabilidades, junto al ex titular del Ministerio de Energía del anterior gobierno y otros funcionarios, por haber violentado la Constitución Política del Estado, al no remitir para su aprobación los contratos referidos.

También explicó que, al tratarse de una inversión de 351 millones de dólares en la construcción de un reactor nuclear, un centro multipropósito de irradiación y el centro ciclotrón, está remitiendo copias de los contratos a conocimiento de la Procuraduría General del Estado, para que sea dicho ente de defensa del estado el que se pronuncie sobre la legalidad de esos contratos y así definir la continuidad del proyecto.

De forma paralela, según el medio estatal, la ABEN ha dispuesto el inicio de varias auditorías que permitirán conocer si este centro nuclear cuenta con

/Oxígeno