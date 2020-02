Presentó memorial

Rafael Quispe solicita al TSE inhabilitar a Evo Morales

Según el director del Fondo Indígena, el exmandatario no cumple con dos requisitos: residencia permanente y conocer idioma originario.

Ref. Fotografia: El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe y el expresidente Evo Morales. Foto: APG

El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, en su calidad de ciudadano, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un memorial, mediante el cual solicita formalmente la inhabilitación de Evo Morales por incumplir con los requisitos de residencia permanente y conocer idioma originario.

Quispe recordó que, de acuerdo con la Constitución, se debe tener residencia permanente de dos años en el país para postular a asambleísta, pero Morales no radica en Bolivia desde noviembre del año pasado.

Respecto al idioma, señaló que la Carta Magna exige a funcionario públicos que deban hablar al menos dos idiomas oficiales (usualmente uno es el español y otro el originario).

Dijo que el sólo saber saludar en una lengua originaria no quiere decir que se sepa “hablar” la misma. Señaló que, por ejemplo, él sabe saludar en inglés -“how are you?”- pero eso no implica que sepa el idioma.

Aseveró que Evo Morales no es un indígena, sino un impostar que habla a su nombre.

El exdiputado manifestó que “ipso facto” el TSE debe inhabilitar a Morales.

