Población indígena de Charagua bajo agua

Martes, 11 de Febrero, 2020

Al menos 80 familias sufren las inclemencias del tiempo, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Parapetí se desbordó en la zona de la comunidad Yapiroa, ubicada en el Alto Isoso del Gobierno Indígena de Charagua Iyambae. El hecho natural sucedió la noche del lunes, donde el río prácticamente anegó la comunidad dejando las viviendas, el sistema de agua potable y la escuelita bajo el agua.

Tal como registran las imágenes, los comunarios, en su mayoría indígenas viven situaciones adversa, por lo que un grupo de residentes Isoseños, dieron a conocer este martes en la ciudad de Santa Cruz su preocupación y pidieron a las autoridades departamentales y nacionales, en especial la atención inmediata por parte de Defensa Civil.

Miguel Valdivia, vocero del pueblo Guaraní, en contacto con El Día, mencionó que la situación es desesperante, porque el desborde del río Parapetí no tuvo reparos con las rústicas viviendas que hoy registran en medio del agua, las clases se han suspendido, porque las aulas de su escuela están en la misma situación, además con el material escolar totalmente deteriorado.

Asimismo, Valdivia, recordó que la comunidad Yapiroa, que se encuentra a 300 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz pasando el municipio de Charagua, no es la primera vez que sufre esta situación. “El año pasado tuvimos el mismo problema del desborde del río Parapetí; en esa ocasión el gobierno departamental se comprometió a construir defensivos en la zona, cosa que hasta hoy no se ha cumplido. Lamentamos mucho que la promesa no se haya cumplido”, apuntó.

El municipio se encuentra en la provincia Cordillera, ubicada en el departamento de Santa Cruz, situada la zona geográfica del Chaco. Es el municipio más grande de Bolivia con una superficie de 71 745 km², su superficie abarca aproximadamente el 23% del departamento de Santa Cruz y un 6,53% del territorio boliviano.

