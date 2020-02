Elecciones 2020

Candidatos inhabilitados podrán ser reemplazados

En el caso de los postulantes habilitados sin ninguna observación, el titular del TSE aclaró que ya pueden desarrollar las actividades electorales.

Lunes, 10 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El presidente del TSE, Salvador Romero. Foto: TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, señaló este lunes que los candidatos que hasta el pasado domingo quedaron inhabilitados no tienen opción a reclamo y quedan fuera de la carrera electoral, aunque pueden ser reemplazados.

Romero explicó que los postulantes inhabilitados quedaron fuera por "el hecho de no haber presentado ningún tipo de documentos".

Entre los inhabilitados aparece Adriana Salvatierra del MAS, quien aspiraba a una diputación para el periodo 2025. Asimismo, fueron inhabilitados los candidatos a presidente y vicepresidente por ADN.

Observados

En el caso de los candidatos observados, éstos tienen hasta el día miércoles para completar y corregir su documentación.

En ese marco, detalló que habrá un segundo momento de análisis de la documentación que sea entregada por los candidatos que han sido observados y que ese trabajo se va a desarrollar a partir del día jueves concluyendo el próximo lunes con la notificación a las organizaciones políticas.

En el caso de los candidatos habilitados sin ninguna observación, aclaró que ya pueden desarrollar las actividades electorales.

También la máxima autoridad del Órgano Electoral precisó que algunos partidos no cumplieron con el principio de paridad y alternancia y que de no hacerlo hasta el día miércoles, las listas completas que no hayan cumplido el requisito quedaran inhabilitadas.

"El Tribunal Supremo Electoral ha sido extremadamente preciso con todas las observaciones que ha formulado; en las notificaciones, ha señalado con claridad a los candidatos observados, cuáles son los puntos que deben ser considerados para ser subsanados y también el tema de paridad y alternancia de género: se ha sido muy explícito, señalando los lugares, los puestos en los cuales deben las organizaciones políticas complementar para cumplir con el principio de paridad y alternancia de género", advirtió Romero.

Asimismo apuntó que aquellos candidatos que renunciaron, obviamente, no están interesados en seguir en la carrera electoral.

La autoridad igualmente indicó que se podrá reemplazar a un candidato que ha sido observado, hasta el lunes 17, por la organización política y esto aplica para cualquier tipo de cargo, incluidos a presidente.

/Erbol