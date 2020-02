Elecciones generales 2020

Conozca las observaciones del TSE a Evo, Arce, Pary, Cossío y Pumari

Lunes, 10 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Candidatos observados por el TSE. Foto: Urgente

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó 727 candidaturas, entre ellas, la de Evo Morales, Luis Arce, Diego Pary, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, de Mario Cossío y Marco Pumari de la alianza Creemos.

Según la lista que público el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en su página web, los postulantes del partido azul no cumplen con el punto 9, que refiere a la declaración ante Notario de Fe Pública sobre: “a) no estar comprendidos en los casos de prohibición de inelegibilidad e incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado, b) de autenticidad de la libreta de servicio militar, c) conocimiento de dos idiomas oficiales, especificando cuáles y d) cumplimiento con el requisito inherente a la residencia permanente”.

Además, el exmandatario que postula a primer senador por Cochabamba, no presentó su certificado de nacimiento original y actualizado, y su certificado original del Padrón Electoral Biométrico emitido por el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

El exprefecto de Tarija, Mario Cossío, es otro que no cumple con el requisito 9. A través de una nota, el postulante a senador dijo estar dispuesto a renunciar a su postulación, si los vocales hacen analogía entre su caso y el de Evo Morales.

Marco Pumari, que postula a la vicepresidencia por Creemos, no cumple con el punto 7, que dice; certificado original y actualizado de antecedentes penales REJAP.

Jassmy Karen Barrientos, que es postulante a la vicepresidencia por el Frente Para la Vitoria (FPV), no cumplió el requisito número 4, que dice presentar el certificado del Padrón Electoral que emite el Sereci.

Los candidatos tienen hasta el miércoles 12 de febrero para subsanar las observaciones.

Estos son los 11 requisitos que debieron presentar los candidatos al TSE.