Luis Arce y Evo Morales

Candidatos del MAS observados por el TSE

Cívicos cruceños advierten protesta en las calles. Políticos anuncian juicio a vocales del TSE.

Lunes, 10 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Vocales del TSE indicaron hacer oficial la lista hoy.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo publica la lista de los candidatos que se encuentran observados para continuar en carrera electoral.

Evo Morales candidato a primer senador y Luis Arce aspirante a la presidencia , ambos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron observados por los vocales del TSE.

El TSE se encargó de revisar la documentación de todos los postulantes inscritos ante dicha instancia, para dar el visto bueno si continúan o no en carrera electoral. Las postulaciones más polémicas que concentran la atención de los bolivianos, es la del expresidente Evo Morales para el cargo de primer senador por Cochabamba y la del exprefecto Mario Cossío, para primer senador por Tarija.

Notificación oficial. Al finalizar la arde del domingo, el TSE mediante su pagina web del Órgano electoral, hizo conocer las listas de los candidaturas observadas por no cumplir con todos los requisitos establecidos.

Evo y Arce, al igual que Cossío, son señalados como los casos que establece el no cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deben contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección y haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente.

Entre las listas de la alianza Creemos, que postula a Luis Fernando Camacho a la presidencia, su acompañante Marco Antonio Pumari fue observado por el TSE, al igual que el exprefecto Cossío.

La lista de candidaturas con más observaciones en Santa Cruz, son de las coaliciones de Libre 21, y Juntos que postula a la actual presidente transitoria Jeanine Añez a la presidencia.

El presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó que todas las candidaturas presentadas por las ocho organizaciones políticas que pugnarán las elecciones del 3 de mayo fueron revisadas de acuerdo a los que establece la ley y aseguró que las observaciones serán notificadas hasta hoy a todos los frentes.

Evitó referirse a casos específicos como el de Morales y Cossío. "En todos los casos se procede de la misma manera, es decir de acuerdo a lo que señala la ley, se hace una contrastación de la documentación entregada con los preceptos legales", indicó a los periodistas, tras ser consultado sobre las observaciones encontradas por representantes políticos, legisladores y la población.

Dijo que a partir de la notificación las organizaciones políticas podrán subsanar las observaciones y tras ese proceso el TSE ingresará a una segunda fase de revisión de documentación de candidaturas.

En torno a si consultaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para decir sobre algunas candidaturas, aclaró que el TSE tiene plena competencia para definir sobre postulaciones presentadas para las elecciones de mayo.

Alerta y en emergencia. Sin embargo, el Comité Pro Santa Cruz, mediante una circular se declaró en emergencia ante la posible habilitación de Morales para una candidatura al Senado.

El Comité cree que habilitar a Evo significa aceptar su retorno a Bolivia como si no hubiera cometido delito alguno.

En el documento, piden al TSE reconsidere la posible habilitación de Evo Morales y advierte que caso contrario convocarán de manera inmediata a una asamblea extraordinaria para este lunes 10 de febrero y no descartan salir nuevamente a calles en defensa de lo que consideran “conquistas sociales” obtenidas en los 21 días de paro cívico".

Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, advirtió al TSE que si da vía libre a la candidatura de Morales, las protestas de la población volverá a las calles. "Ya está saliendo a la luz pública el daño que le hicieron al país. Ellos no erradicaron la pobreza del país, sino la pobreza de ellos mismos. Son personas que quieren seguir chupando la mamadera. Les estamos advirtiendo que no cometa un error, no vamos a permitir que el esfuerzo que se hizo sea tirado por la borda. No olvidemos que el pueblo sufrió en las calles y no vamos a permitir que el trabajo que se hizo quede en nada solamente por una decisión de los vocales electorales que van a poner el vilo la democracia del país", expresó.

Desconfianza al TSE. El cívico cruceño Calvo, recordó que los vocales del TSE fueron electos por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que en su mayoría está integrada por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

E n esa misma línea se pronunció ayer el diputado Erick Morón, quien denunció un contubernio político entre el MAS y Demócratas en la elección de los vocales del TSE. "El 19 de diciembre a la media noche denunciamos que no se estaba aplicando la calificación para la elección de los vocales electorales, porque había un contubernio liderizado por el senador Oscar Ortiz quien presiden la comisión de Constitución. Lamentablemente hasta el día de hoy no vemos ninguna sanción ni contra Evo ni contra el MAS, pese al fraude electoral que ocasionaron", reprochó.

Políticos a la espera. Mientras que en el MAS,cuestionan la advertencia del Comité Cívico al TSE, los opositores a éste partido político, insisten en el cumplimiento de las normas.

El diputado Edgar Montaño, asegura que el Comité cívico rompe el curso de la democracia y no respeta al TSE. "Quieren obligar a que saquen una resolución en contra de un partido político y de un ciudadano en particular. Al movimiento al socialismo nos acusan de todos , pese a que ellos son los que están manejando los ministerios", dijo.

Por su parte, el diputado de Unidad Nacional (UN), Amilcar Barral, no descartó iniciar un proceso contra los miembros del TSE si estos vulneran lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) para la habilitación de algunos candidatos que no cuentan con los requisitos establecidos. "Ellos no cuentan con los requisitos necesarios para pugnar a un cargo político y se tiene que cumplir la constitución y si no lo hacen ya hay una amenaza de movilizaciones y nosotros vamos a procesar al TSE por incumplimiento de deberes", anunció.