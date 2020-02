Premian el altruismo de Sarah Mansilla

Personaje. La escritora recibirá el reconocimiento de los Premios Orion Star Awards 2020, que se realizará en Londres el sábado 15 de febrero.

Domingo, 9 de Febrero, 2020

Sarah Mansilla de Gutiérrez recibira en pocos días un reconocimiento en los Premios Orion Star Awards 2020 que se desarrollará en Inglaterra. El motivo de esta entrega a la altruista escritora boliviana es destacar su nobleza y aporte desinteresado para mejorar la sociedad. Su trabajo con los niños, mujeres y privados de libertad llegaron a oídos de quienes no la conocen y decidieron distinguir su labor. El 15 de febrero la autora de la saga de Benjamín desfilara por la alfombra roja mientras el sofisticado músico violínista Ernesto Estruch tocara en el hotel Hilton Hotel Tower Bridge donde se realizara la ceremonia de entrega.

¿Qué significa este reconocimiento?

Me vitaliza enormemente porque soy una persona de hacer las cosas bien. Es lo que le digo a mis lectores y siempre promuevo. Es una inyección de alegrías, vitaminas y de todo lo que significa un reconocimiento. Me da más coraje para realizar cualquier proyecto.



¿En qué momento de su vida llega este reconocimiento? Este año cumplo 70 años y llega en el mejor momento. Es un regalo poder llegar a esta edad con esta salud y con tantos proyectos. Pareciera que el universo se conjuga para alentarme a seguir trabajando. Tengo proyectos para 10 años. Tengo todas las ganas, la salud y el deseo de devolver todo el bien que recibí a la vida, sociedad, a mi familia y a mi ciudad. Me siento afortunada de ser parte de Santa Cruz. Cuando yo cumplí 16 años estaban colocando la primera loseta. La ciudad era la Plaza 24 de Septiembre, con calles de tierra, sin agua potable y corriente eléctrica. Me siento orgullosa, entonces hare todo lo que pueda para mejorarla específicamente en la educación.



El motivo del reconocimiento es muy noble y lo que hace falta en la sociedad actual ¿cómo hace usted para hacerlo?

Hablamos mucho del empoderamiento de la mujer. Honestamente me costo visualizar que era. Y resulta que ese empoderamiento te lo da la misma sociedad que reconoce lo que haces, aunque vos no te des cuenta. Y eso es parte de la autorealización.

Un vida muy activa

En 1967 Mansilla egresó de bachiller en humanidades del colegio Santa Ana en Santa Cruz. Desde esta fecha asumió cargos como directora del Consejo Departamental de Cultura, Presidente de la Sociedad Cruceña de Escritores, Vicepresidenta y presidenta de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz. Presidenta de Asociación Pro Arte y Cultura - APAC y en el 2019 fue actriz en la película “98 segundos sin sombra”. Participó en ferias Internacionales del Libro en países como Alemania, México, Chile, Italia y Argentina. En su faceta como gestora cultural creó el Centro Cultural Benjamín de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras y con este proyecto nace Benjabus, la primera biblioteca móvil de Bolivia que hasta la fecha promueve ferias del libro en los colegios de las 15 provincias del departamento de Santa Cruz.

También se hace cargo del Fondo Editorial Benjamín, que ha editado de manera gratuita 13 libros de escritores nacionales y extranjeros. Impulso la restauración de 38 esculturas de madera del Paseo de las Esculturas en la ciudad cruceña. En esta línea también fue una de las principales autoras de la construcción de la Biblioteca “Libertad” equipada con 5000 libros en la penitenciaría del Centro de Rehabilitación Palmasola.