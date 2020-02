Caso PAT

Supuestos dueños denuncian que fueron presionados

Titulares. El chófer de la empresa y su esposa figuran como propietarios del medio de comunicación.

Domingo, 9 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Delito. Los dos están acusados por presunta legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y extorsión.

Los esposos que figuran como supuestos dueños de Periodistas Asociados Televisión (PAT), denunciaron ante el Ministerio Público, que fueron presionados por dos personas para inculparse. Hace unas semanas, el director de la FELCC, Iván Rojas, informó que Alondra Yanet M.,tenía el 70%de las acciones de PAT y Juan Carlos T., el 30%.

Denuncia. Alondra Yanet M., aseguró que el 22 sostuvo una reunión con Alfonso Justiniano y el abogado Luis Vásquez Villamor, en el edificio Torre Empresarial ubicado en la avenida 6 de Agosto. "En dicha reunión se encontraban el señor Alfonso Justiniano, quien se presentó a nombre de un señor Abdallah (Daher), estuvo también el señor Gabriel Espejo (así se identificaron), donde el señor Vázquez Villamor me amenaza para que declare ante el fiscal y me culpe de todos los delitos que se le atribuye y a cambio me ofrece con que me den una pena menor y que mi persona sea encarcelada por poco tiempo, de lo contrario estaría presa por muchos años", señaló.

Detención. El 23 de enero, ella y su esposo, chófer de la televisora fueron aprehendidos. La Policía los identificó como los supuestos dueños del medio de comunicación que está en Miraflores. Por otro lado, Juan Carlos T., esposo de Yanet, declaró que el 23 de enero se enteró que su hijo fue secuestrado por un coronel de apellido Rojas. "Lo han secuestrado a mi hijo por un espacio de una hora aproximadamente, donde lo amenazan de atentar contra su vida", declaró. Ante la presión, el hombre acudió a la Policía y es cuando lo detuvieron. "Desde esa fecha (22 de enero) estoy privado de libertad, donde por supuesto en ese ínterin recibo una serie de amenazas para que declare en mi contra y me inculpe".

9 de enero

Óscar Ortiz presentó ante la denuncia contra los representantes de las redes ATB y PAT.

El Día/Agencias eldia@eldia.com.bo