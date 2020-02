Acuerdo nacional

Gobierno y sectores responden a la propuesta de Evo

Opinión. Candidatos califican como una ironía la propuesta del expresidente.

Sábado, 8 de Febrero, 2020

Las reacciones a la propuesta de Evo Morales no se hicieron esperar. En solo cuestión de horas, varios sectores, incluyendo candidatos a la presidencia e instituciones como el Conade ya se manifestaron.

Antecedentes. El expresidente Evo Morales, en su condición de presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), propuso a los líderes de partidos y alianza políticas, a los candidatos a la presidencia, a las agrupaciones ciudadanas, directores de medios de comunicación y a la ciudadanía en general un "gran acuerdo nacional" para garantizar que las próximas elecciones del 3 de mayo se desarrollen en un ambiente de paz y se garantice el respeto al voto.

Legisladores. Legisladores nacionales rechazaron la convocatoria que hizo el expresidente. El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, afirmó que la convocatoria de Morales no es creíble por la falta de coherencia entre sus actos y el discurso concertador que adoptó en Argentina. "Quién le cree a Evo Morales, para proponer actos de paz se debe actuar de manera transparente anteponiendo el bienestar del país y no al calor de las elecciones, no puede ser cierto de quien nos enfrenta entre bolivianos y amenaza la vida con milicias armadas", dijo.

Opinión. La exlegisladora del MA), Rebeca Delgado, criticó duramente al exmandatario. "@evoespueblo (Evo Morales) en Bolivia es sinónimo de odio, de división, de violencia y debería revisar su posición al llamar a milicias armadas e intentar "blindarse" con una candidatura como él mismo, lo dijo públicamente. ¿Quiere Paz para Bolivia? Descanse estos 5 años, deje de confrontar...", escribió Delgado en su cuenta de Twitter. Afirmó que para que las elecciones generales del 3 de mayo se lleven en un clima de pacificación, lo primero que tiene hacer el expresidente Morales es dejar de "contaminar con sus engaños".

Candidato. Carlos Mesa, candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que "suena a una enorme ironía". "Que el rey del fraude y del autoritarismo nos convoque a una acción pacífica y tolerante de un comportamiento adecuado en un proceso electoral suena a una enorme ironía. No puede quien ha hecho el más gigantesco fraude y quien ha usado los recursos de la guerra sucia decir que ahora quiere una campaña limpia transparente y libre", aseveró. El candidato a la presidencia por la alianza 'Creemos', Luis Fernando Camacho, rechazó el "gran acuerdo nacional" propuesto por Evo Morales y calificó al exmandatario de "traidor y cobarde". "Por si no te enteraste, los bolivianos ya hicimos un acuerdo, vivimos en paz desde que te descubrimos haciendo fraude y abandonaste a tu gente... ¿Qué moral tenés para hablar? TRAIDOR Y COBARDE" (sic), escribió Camacho.

La posición desde el Gobierno nacional

El Gobierno afirmó ayer que el expresidente Evo Morales no tiene moral para plantear un acuerdo político nacional para garantizar las próximas elecciones, tras haber generado un fraude en los comicios de octubre de 2019, hecho que lo obligó a salir del país en medio de una convulsión social.

Morales, mediante las redes sociales, planteó el jueves un decálogo para garantizar un ambiente de paz para el proceso electoral, respeto a símbolos y campañas, además de erradicar los discursos de odio,

"@evoespueblo quiso eliminar a bolivianos, no pudo, ahora pide acuerdo político, No tiene moral, ni credibilidad", escribió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en su cuenta en Twitter.

Morales, quien huyó del país y se encuentra como refugiado en Argentina, actualmente es acusado de sedición y terrorismo, por presuntamente ordenar a cercar las ciudades y dejarlas sin alimento tras se renuncia a la Presidencia.

Conade pide 'no ver con malos ojos' la propuesta

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), a través de uno de sus representantes, Waldo Albarracín, pidió no ver con malos ojos la propuesta realizada por el expresidente Evo Morales respecto a generar un gran acuerdo nacional para garantizar la paz y el respeto al voto en las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

En conferencia de prensa, Albarracín señaló que es la primera vez que escucha a Morales "hablar de la posibilidad de reunirse para intercambiar criterios y buscar formas conjuntas de pacificar el país" por lo que, dijo, "habrá que tomarle la palabra".

Agencias eldia@eldia.com.bo