La Paz

Víctimas de Senkata agradecen a Copa y no descartan enjuiciar a Áñez

Viernes, 7 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto. Foto: APG

David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto (APDH-EA) y asesor legal de las víctimas de Senkata, agradeció este jueves las gestiones realizadas por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, ante el Gobierno de transición, en favor de los familiares de las personas muertas y heridas en la zona de Senkata, de la urbe alteña, en noviembre de 2019.

La presidenta de la ALP, el Ministerio de Justicia y los familiares de las víctimas de Senkata sostuvieron, el 30 de enero pasado, una reunión en la que se llegó a un acuerdo que rechaza el término "indemnización" para acceder a la entrega de los 100 mil bolivianos como ayuda humanitaria a favor de los familiares de los muertos y 50 mil bolivianos para los heridos.

“Gracias al apoyo, presencia y orientación de la senadora Eva Copa, que nos colaboró para que los diálogos se lleven de manera fluida con las autoridades del Gobierno transitorio, se logró subir el monto para los familiares de los muertos en Senkata de 50 mil a 100 mil bolivianos, ayuda humanitaria para la familias dolientes. Estamos evitando se use los términos “indemnización” o “pago único”, por eso estamos agradecidos”, dijo Inca, según una nota de prensa del Senado.

En ese marco, dijo que “ayuda humanitaria” no quiere decir que los casos de muertes y heridos de bala sean archivados y queden en la impunidad.

“Los familiares podrán llevar a cabo los procesos penales que vean convenientes por las muertes de nuestros hermanos en Senkata“, afirmó.

El representante de la APDH-EA señaló, no obstante, que este acuerdo no obstaculiza la ayuda internacional en caso de que la justicia nacional no quiera o no pueda continuar con las investigaciones y los juicios de responsabilidades que los familiares llevarán adelante.

En ese sentido, según ANF, Inca también manifestó que iniciarán un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete ministerial,.

“Una vez que empecemos el tema de la ayuda humanitaria que se ha obligado al Estado, vamos a empezar a trabajar sobre el juicio de responsabilidades (…) Va pues contra las personas que están asumiendo el Gobierno de transición, en este caso la señora Áñez y todos sus ministros”, sostuvo Inca, según un video colgado en la cuenta de Twitter de ANF.