Exige que cumplan el artículo 149 de la CPE

Exvocal pide al TSE inhabilitar a candidatos que no tienen residencia permanente en Bolivia

Viernes, 7 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval. Foto: Radio Fides

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval, le pide al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumpla con lo que establece el artículo 149 de la Constitución Política del Estado (CPE) e inhabilite a los candidatos.

Según el art.149 de la Carta Magna: “para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de -forma permanente- al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”.

“El TSE tiene el mandato de decidir representando a todos/as los bolivianos. Inhabilitar a quienes no cumplen con el art. 149, así sean ex autoridades o tengan mucha influencia o no la tengan. Cuando la Ley es pareja nadie se queja”, escribió Sandoval en su cuenta en Twitter.

La exvocal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), recordó que el 4 de diciembre del 2018, ella y el exvicepresidente de esa institución Antonio Costas, se opusieron a habilitar a los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Un 4 de diciembre de 2018, Antonio Costas y mi persona, no habilitamos a los Candidatos-Presidente/Vice. Mantuvimos nuestra posición, a pesar de amenazas de juicios. Con ese antecedente, les pido apego a la Ley, coherencia y ética para respetar el art. 149 de la CPE”, dijo en otro tuit.

Sandoval y Costas conformaban el denominado bloque institucionalista en la Sala Plena del Tribunal Electoral. Morales salió del país del 11 de noviembre para asilarse en México, posteriormente se dirigió a Argentina donde pidió refugio político. El expresidente ya no está en Bolivia hace dos meses.

El exprefecto Mario Cossío fue destituido como gobernador el 2010, para enfrentar un juicio por corrupción, debido a ello salió del país y se asiló en Paraguay. En diciembre de este año, la exautoridad tarijeña llegó a Bolivia y se postula a senador por Tarija por la alianza Creemos.

Diego Pary se desempeñó como embajador de Bolivia ante al Organizaciones de Estado Americanos (OEA) del 2011 al 2018. Regresó al país el 4 de septiembre de 2018 y cumplió funciones como titular de la Cancillería, hasta la salida de Evo Morales. /Urgente