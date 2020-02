Los ecuatorianos fueron superiores en el juego

Blooming, sin jerarquía ni altura caen por 3-0 ante Emelec y se complican en la Copa

Sudamericana. La presentación de los celestes no dejó buenas sensaciones. Deberán definir la clasificación en Ecuador.

Viernes, 7 de Febrero, 2020

Con sólidos argumentos futbolísticos y prácticos a la hora de marcar la diferencia, Emelec goleó a Blooming (3-0) en el partido de ida por la Copa Sudamericana que se jugó en el "Tahuichi Aguilera". Con este resultado, la academia cruceña quedó a un pie de la eliminación del certamen. Para el equipo celeste fue una jornada para el olvido, como si ello fuese poco los hinchas del elenco boliviano dejaron el campo deportivo minutos antes que finalice el encuentro, pues el juego propuesto no gustó para nada, menos que caigan goleados en casa donde el siguiente domingo se jugará el clásico cruceño.

Cómodos a la hora de jugar. En la vereda del frente el panorama era distinto, a Santa Cruz llegaron un centenar de hinchas de la visita, apoyaron a su equipo durante todo el compromiso y se fueron más que contentos, el objetivo se había cumplido y ahora queda esperar el partido de vuelta programado para el 20 de febrero en el estadio George Capwell, de Guayaquil. Cuando el árbitro del compromiso Darío Herrera (Argentina), dispuso el inicio del encuentro los jugadores del elenco ecuatoriano ya dieron muestras del objetivo que llegaron a cumplir, los ataques fueron frecuentes hasta que finalmente lograron abrir el marcador, ante un equipo que quiso reaccionar, pero los tantos convertidos les cayó como balde de agua fría y quedaron congelados. Emelec logró la ventaja en el minuto 29 mediante un desequilibrante Facundo Barceló, tras un pase filtrado de Sebastián Rodríguez; el autor del tanto recibió el servicio, dio la vuelta y controló la pelota para enviarla directo al arco de Rubén Cordano, quien cae abatido en su intento de despejar el balón.

No les costó hacer dos goles más. Para el segundo tiempo las acciones del juego no cambiaron, la visita era el dominador del juego, pese a que el celeste intentó reaccionar, pero no estuvieron finos, además en cada ataque que generaban el elenco ecuatoriano ocupaba los espacios y no permitían que ingresen con peligro, de esta manera, fueron pocos los ataques de la academia. A los 86 minutos por segunda vez Emelec se colocó en ventaja mediante un cabezazo del jugador Dixon Arroyo quien había ingresado en el segundo tiempo; el jugador se elevaó tras un tiro libre de esquina, colocó la cabeza y no le da tiempo al golero boliviano para que reaccione, era el 0-2 parcial. Cuando se jugaba el quinto minuto del tiempo de adición, los ecuatorianos se fueron una vez más al ataque y Barceló lo capitalizó en gol, el jugador aprovecha un error defensivo y del golero quien no puede contener la pelota y de rebote remata directo al arco para concretar el 0-3 y definitivo. Blooming deberá ganar por la misma diferencia para clasificar.

20 de febrero

Se llevará adelante el partido de vuelta. Será a las 18:45 en Guayaquil.

"Vimos algunos partidos de Blooming y a medida que pasó el partido se nos fue

dando las cosas como las habíamos planificado. Falta mejorar algunos aspectos"

Ismael Rescalvo

Director técnico de Emelec

"Un partido muy difícil. Perder de esa manera en casa duele. Pero tenemos unas semanas para jugar mejor que hoy (ayer). Nosotros teníamos muchas ansias de jugar la copa y eso nos llevó a un desorden"

Rubén cordano

Arquero de Blooming

"La idea de tener a Helmuth (Gutiérrez) y a Christian (Latorre) en el medio era para cortar

el juego de ellos (Emelec) y tratar de crear jugadas de ataque. Creo que tuvimos algunos pasajes buenos"

Rodrigo Venegas

Asistente técnico de Blooming

"Quedan noventa minutos, Estas series son de 180. Ganamos la primera, ahora tenemos

que definir en casa pero no hay que subestimar a nadie. Muchísimas gracias"

Facundo Barceló

Jugador de Emelec