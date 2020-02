Por sedición y terrorismo

Aprehenden a Gustavo Torrico y Evo Morales dice que sus exministros son 'rehenes'

Política. El asambleísta del MAS fue conducido a dependencias de la FELCC de la sede de Gobierno.

Viernes, 7 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Detenido. La ahora, ex autoridad, es conducido a las celdas de la FELCC

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendieron ayer jueves al asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, investigado por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.

No había acudido a las citaciones de la fiscalía. "El trabajo coordinado dentro de las unidades especializadas de la Policía Boliviana y sus organismos de investigación concluye con la ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Gustavo Torrico", informó el director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas.

El asambleísta fue aprehendido la mañana de ayer en inmediaciones de su domicilio, ubicado en la zona de los Almendros, Zona Sur de la ciudad de La Paz, debido a que no habría acudido a las citaciones de la Fiscalía para declarar por este caso.

La Policía condujo a Torrico a dependencias de la FELCC para que preste declaración, luego se resolverá su situación jurídica.

El asambleísta calificó de ilegal su aprehensión porque no le habrían notificado para que preste su declaración.

"No entiendo ni por qué me enmanillan. Aquí no hay sedición, aquí lo que hay es un compañero masista y voy a seguir siendo masista. No me han notificado en ningún momento", apuntó Torrico.

Polémicas declaraciones. Torrico es investigado por las polémicas declaraciones que emitió durante una entrevista en Bolivia TV, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 que dio la victoria al binomio del MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera. Ese proceso electoral fue calificado de fraudulento, lo que motivo la movilización y protesta ciudadana de cívicos, jóvenes universitarios y otros sectores en distintos puntos del país.

En la entrevista, el asambleísta aseguró que el partido del Gobierno, en aquel momento el MAS, se defendería contra quién sea (haciendo alusión a las movilizaciones). Por ello, preguntó a las madres bolivianas, de los jóvenes que iban a las protestas convocadas por cívicos, si estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte.

Las movilizaciones. Días después se desató una serie de hechos violentos en los conflictos del país, con el saldo de varios muertos y heridos. Primero, cívicos y universitarios protestaron por los resultados fraudulentos de las elecciones; seguidamente, después del 10 de noviembre, los militantes del MAS se movilizaron en rechazo a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

En este caso también son investigados los exministros Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, los cuales, al igual que Torrico, también emitieron polémicas declaraciones en distintos medios de comunicación; Quintana dijo que Bolivia se convertiría en un "campo de batalla, un Vietnam moderno" y Zavaleta mencionó que en el país "estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas".

Por esa causa la Fiscalía abrió una investigación contra los mencionados.

Evo Morales afirma que son rehenes. Por su parte, el expresidente Evo Morales se pronunció a través de su cuenta de Twitter. señala que cinco exministros y 2 exdirectores son "rehenes" del Gobierno.

El expresidente del Estado, Evo Morales, pidió ayer "libertad y justicia" para sus exministros y funcionarios públicos que se encuentran, algunos, asilados en la Embajada de México y otros con detenciones preventivas en distintos penales del país.

"Cinco exministros y 2 exdirectores permanecen como rehenes del gobierno de facto en embajada de México; siguen detenidos exministro Romero, mi secretario Solíz, mi apoderada Hermosa, y dirigentes sociales, indígenas y militantes. Exigimos justicia y libertad, no cometieron delito", aseveró Morales a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que, hasta ahora, están detenidos preventivamente el exministro de Gobierno Carlos Romero; la apoderada legal y exjefa de gabinete del Gobierno, Patricia Hermosa; y el exsecretario de Morales, Luis Hernán Soliz.

Además, en la Embajada de México en La Paz están refugiados los ex ministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca - los tres con órdenes de aprehensión-, Hugo Moldiz, el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, entre otros ex funcionarios públicos del anterior gobierno.

28 de enero

Pasado, fue la fecha en la que se emitió la orden de aprehensión en su contra

1 Factor

Que argumentan para detenerlo, fue que alentó a la violencia

