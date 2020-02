Romero niega conocer a Dora Vallejos, poseedora de $us 150 MM

El miércoles, el Ministro de Justicia denunció que Vallejos, cuyo esposo fue sentenciado por narcotráfico, tendría vínculos de amistad y negocios con Romero.

Jueves, 6 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El exministro Carlos Romero y Dora Vallejos Vallejos. Foto: Urgente.bo

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró no conocer a Dora Vallejos Vallejos, conocida como la “Reina del Norte”, quien fue acusada por el Ministerio de Justicia de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, por poseer un patrimonio de $us 150 millones.

“Dicen que esta señora (Dora Vallejos) tiene una conexión o es allegada al exministro que habla (Romero), yo quiero de decirles con absoluta categoricidad que yo no conozco a esta mujer, dicen que es de Yapacaní, dicen comunarios, quisiera que pongan los nombres, porque cuando uno va hacer un trabajo serio y va dar una información seria, tiene que poner la fuente”, afirmó.

El miércoles, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, denunció que Vallejos, cuyo esposo fue sentenciado por narcotráfico, tendría vínculos de amistad y negocios con Romero.

La exautoridad aclaró que, desde noviembre, cuando cayó el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), él nunca salió de La Paz, ni menos de su casa, y que tuvo que entregar un poder notarial para que se lo entreguen su declaración de bienes a la Contraloría General del Estado.

“Desde la caída del Gobierno del MAS en noviembre del año pasado la persona que habla no se ha movido de La Paz, no se ha movido ni siquiera en espacios públicos de La Paz por toda la convulsión social que había. Ni siquiera mi declaración de bienes ante la Contraloría de cierre de servicio público la he llevado personalmente, sino he mandado con un poder notariado, así como tampoco he podido asistir al acto de graduación de colegio de promoción de mi segundo hijo”, contó.

Recordó que solía ir a Yapacaní pero sólo para entregar obras y siempre estuvo rodeado de cientos de personas.

“Como voy a estar yo en Yapacaní en una propiedad de una persona que no conozco. (…) Yo no conozco a esa persona (Vallejos) y tengo todas las posibilidades de demostrar que el 6 de enero yo estaba en La Paz”, manifestó.

