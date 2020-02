Torrico: Si me detienen por masista, deberán darme cadena perpetua

El Ministerio Público investiga al asambleísta por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Jueves, 6 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Torrico al llegar a la Felcc de La Paz. Foto: Fides

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y en las siguientes horas prestará sus declaraciones ante el Ministerio Público por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Torrico negó que él haya cometido esos delitos y dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. La autoridad departamental, antes de las elecciones del 20 de octubre y la salida de Evo Morales de Bolivia, declaró que: "si las madres, los padres están dispuestos a tener a sus hijitos en la calle cuando hay enfrentamiento. No sé cuántas madres están dispuestos a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo (.) Quien aguanta ese dolor ¿Y Carlos Mesa les va a devolver hijos? Eso es lo que tienen que ver".

"No hay amenaza, sino al contrario un punto de reflexión. Si uno lee la nota completa, es un tema de reflexión que esta sacado de contexto, aquí el tema es que a uno lo están deteniendo por masista, y si es así, me van a tener que dar cadena perpetua", manifestó el además ex viceministro de Régimen Interior.

Eusebio Vera, abogado del asambleísta del MAS, aseguró que sus cliente no fue notificado para declarar por sedición con otras autoridades del partido que lidera el expresidente Evo Morales.

"Quienes le exhibieron una orden de aprehensión, que se solicitó que se deje sin efecto porque no fue citado formalmente, consiguientemente no correspondía (la aprehensión)", sostuvo el jurista.

Según Torrico, él atraviesa por un cuadro de salud complicado. Tiene aneurisma aórtico.

