Se refirió a los malos funcionarios

Murillo a Lanchipa: 'Tiene que limpiar las fiscalías de distritos'

Jueves, 6 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Foto: Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió hoy al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, realizar una “purga” en el Ministerio Público y así “limpiar su nombre”.

“El Ministerio Público requiere una purga urgente. El señor Fiscal General ha sido nombrado en el Congreso, tiene que limpiar su nombre y limpiar las fiscalías de distrito del país.”, aseveró.

En conferencia de prensa, Murillo señaló que como Ministro no se siente satisfecho con el trabajo del Ministerio Público y solicitó a Lanchipa cumplir sus funciones y despedir a los “malos fiscales”, los mismos que, dijo, “fueron puesto a dedo” por el anterior Gobierno.

“Como Ministro de Gobierno no me siento satisfecho por el trabajo que hace el Ministerio Público en el departamento de La Paz. No hay dudas que hay lunares azules en todo lado, se han beneficiado estos fiscales puestos a dedo. Tiene que hacer que se saque a los malos fiscales, dan inseguridad a los bolivianos”, dijo.

En su conferencia, Murillo también reveló datos respecto a las aprehensiones del exministro de Minería, César navarro, y del exviceministro Pedro Damián Dorado el sábado, cuando ambas exautoridades tenían el salvoconducto para poder salir del país.

En primer lugar, reveló que Dorado, en su momento, no fue procesado debido a que Lima no fundamentó la imputación en contra de la exautoridad.

Revelo que el fiscal no asistió a la audiencia de Doria porque “estaba en Oruro participando de un convite folclórico”.

Asimismo, reveló que el mismo fiscal Lima emitido una orden de aprehensión en contra de César Navarro el 1 de febrero a la 1 de la mañana, aunque fechada en fecha del 28 de enero.

“Claramente vemos que aquí los fiscales, los jueces han sido puestos por el anterior Gobierno y buscan perjudicar casos de corrupción, investigaciones de caso de corrupción y narcotráfico (…) El informe está muy clarito de lo que ha sucedido”, criticó.

Por eso, Murillo también solicitó al fiscal que suspenda e investigue no solo al fiscal Samuel Lima, sino también al fiscal departamental de La Paz, William Alave. /Oxígeno