Postulación de Evo genera polémica entre candidatos

Críticas. Mesa sostuvo que Morales es el hombre que hizo el "fraude más grande" y fue parte de la destrucción de la democrácia.

Jueves, 6 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Mentiroso. El Ministro de Gobierno llamó mentiroso a Evo Morales por decir que le secuestraron su libreta militar.

Que el campeón del fraude, que el rey del fraude llamado Evo Morales se presente como candidato me parece increíble. Así el postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su rechazo a que el expresidente haya sido inscrito como aspirante a senador por el MAS.

Contexto. Mesa sostuvo que Morales es el hombre que hizo el "fraude más grande" y fue parte de la destrucción del proceso democrático. Repudió que ahora el expresidente Morales "reclame derechos que no tiene en función legal". Dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá decidir respecto a la postulación de Morales.

La candidatura del exmandatario es cuestionada porque la Constitución exige que haya residido en el país de forma permanente durante dos años anteriores a la elección, pero Morales estuvo refugiado en México y ahora en Argentina.

Cossío. Por su parte, el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, afirmó ayer, en relación a su candidatura al Senado, que fue perseguido políticamente por el gobierno del expresidente Evo Morales y se considera víctima. Aseguró que reclamará su derechos a ser elegido. "Hay que saber diferenciar bien los casos, en este caso yo soy la víctima y él (Evo Morales) es el persecutor y no me cabria en la cabeza que hoy, después que se fue la dictadura y estamos recuperando el Estado de derecho, yo vuelva a ser castigado", manifestó Cossío.

Postulantes. Son un total de 65 indígenas que postulan para las denominadas circunscripciones especiales en las próximas elecciones generales del 3 de mayo. Dos partidos políticos no incluyeron en sus listas nombres para estas candidaturas. El Frente Para la Victoria (FPV) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) son los dos únicos partidos que completaron estos espacios con 14 postulantes entre titulares y suplentes. De acuerdo a las listas presentadas hasta el 3 de febrero y que al momento se encuentran en el proceso de verificación de los requisitos de los candidatos y control de paridad y alternancia de género por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), seis de las ochos fuerzas políticas en carrera electoral incluyeron a indígenas para los escaños especiales, mientras que Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Libre 21, cuyo candidato presidencial es ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, dejaron vacías esas casillas.

10 años

vivió Cossío en Paraguay, exiliado por el gobierno de Morales.

Solicitan a la DEA que investiguen a Morales

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, presentó ante la embajada de Estados Unidos una solicitud para que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) investigue al expresidente Evo Morales por el delito de narcotráfico. "Hemos hecho pública esta solicitud y vamos a esperar una respuesta positiva (...) que se inicie una investigación internacional por el delito de narcotráfico y su complicidad por este delito contra Evo Morales Ayma y su entorno en la gestión de gobierno del MAS", dijo.

Analizan reactivar el caso contra García Linera

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que se analizará si reactiva el caso de Álvaro García Linera, quien firmó como licenciado en la universidad pública, a pesar de que no tenía título profesional.Indicó que el caso será analizado cuando llegue el momento de ver el tema de los títulos universitarios.

"El tema de los títulos el tema de universidades y otros aspectos, esos temas todavía no lo he visto, porque estoy todavía en la etapa de ubicación en el Ministerio, pero me interesa mucho y vamos a conversar sobre ese sobre ese aspecto", manifestó. Cárdenas indicó que el caso de Álvaro García se verá en su momento y comunicará a la prensa la decisión al respecto.

