Hay perjuicio en el cobro y pago de impuestos

Persiste vigilia de los transportistas en el SER

Molestia. La protesta causa molestia a quienes transitan por la zona.

Jueves, 6 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Protesta. Los transportistas piden cambios en la ley de movilidad urbana. Seguirán protestando.

Ayer por tercera jornada consecutiva, los transportistas mantuvieron una vigilia en las oficinas de la Secretaría Municipal de Recaudaciones (SER). Según los dirigentes del sector, piden que el municipio realice modificaciones a la Ley de Movilidad Urbana, pues ven irregularidades en la terciarización del servicio. Además denunciaron que la Alcaldía trata de dividirlos con la otorgación de una concesión del primer anillo. Por su lado, autoridades de la urbe cruceña formalizaron una denuncia por daño económico, ya que la protesta impide el cobro y pago de impuestos de la ciudadanía.

Medida de presión. Desde el lunes pasado, los transportistas han montado una vigilia en las afueras de SER, el carril externo del segundo anillo entre las avenidas Alemana y Beni fue cerrado. "Vamos a continuar protestando, el gobierno municipal no puede actuar mintiendo constantemente a la población. Nosotros pedimos cambios a la ley de movilidad urbana, principalmente nos oponemos a la licitación y terciarización del servicio, donde ellos mismos eligen al operador, todo esto no forma parte del acuerdo que llegamos con el Alcalde. La ley tiene que estar escrita y reglamentada, es por eso que pedimos cambios y de una vez informen sobre las líneas que no van a entrar al centro de la ciudad", espresó Aldo Terrazas, dirigente del Sindicato de Transporte Santa Cruz.

Perjuicio. El secretario de Recaudaciones, Joaquín Crapuzzi, informó que la vigilia de transportistas afecta directamente al ciudadano que no puede realizar sus trámites de transferencia por venta de vehículos y otros. Luego de 3 días de vigilia de choferes en las oficinas del SER, el Municipio deja de percibir aproximadamente 15 millones de bolivianos. Así mismo, el pago de impuestos con descuentos del 25% se puede realizar en 16 entidades financieras sin problemas. El beneficio es hasta el 15 de febrero.

