Para elección nacional 2020

Cossío defiende su candidatura y que ''tiene una excepción''

Miércoles, 5 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El exprefecto de Tarija, Mario Cossío. Foto: Captura

El exprefecto de Tarija, Mario Cossío, por el momento candidato a senador por la alianza Creemos – que postula a la presidencia a Fernando Camacho- aseguró que no hay motivos para inhabilitar su candidatura ya que, aseguró “toda regla tiene una excepción”.

La Ley, según explicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señala que para ser candidato a legislador se necesita dos años de residencia en una circunscripción. Cossío estuvo “exiliado” los últimos nueve años en Paraguay, lo que inhabilitaría su candidatura.

No obstante, Cossío aseguró que en su caso él no estuvo fuera del país por decisión propia, sino como una medida para “salvar su vida”.

“Esto es cuando se trata de bolivianos que salieron del país voluntariamente a vivir a otro lado. Yo no me fui voluntariamente, me fui para salvar mi vida y eso deberá ser analizado por el TSE. Toda regla tiene una excepción y en este caso ocurre eso”, aseveró.

En ese sentido, el exprefecto señaló que “no le cabría en la cabeza” que se le impida ejercer su derecho político ahora que, dijo, se recuperó la democracia en el país.

“No me cabría en la cabeza que hoy vuelva a ser castigado por este régimen o gobierno que quiera impedir que ejerza un derecho político. Si no soy candidato voy a reclamar mis derechos en todos los escenarios”, advirtió. /Oxígeno