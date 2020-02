Encuentro sobre economía y política

Camacho descarta asistir al foro de la Cainco

Protesta. El candidato está en desacuerdo con campaña de Áñez.

Miércoles, 5 de Febrero, 2020

Ronald MacLean, jefe nacional de campaña de la alianza Creemos, explicó que el candidato Luis Fernando Camacho decidió no participar en el Foro Económico Político denominado "Estabilidad, Productividad, Institucionalidad. La Bolivia que queremos", organizada por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, porque la presidenta y además candidata por la alianza Juntos, Jeanine Áñez, "continúa utilizando su investidura presidencial para hacer campaña política".

Textual. "Luis Fernando ha declinado su participación, haciendo patente un hecho político importante, al no hacerse presente en el evento como una forma de protesta en el escenario electoral, por la desigualdad en la que están compitiendo todos los demás candidatos "no oficialistas" frente a la presidente Jeanine Añez y su gobierno", complementó MacLean.

Argumento. Según Creemos, en el evento se repetirá la misma situación del Encuentro por la Unidad de Bolivia, llevada adelante el pasado sábado, donde Áñez ocupó un lugar en la testera, mientras que los demás candidatos están en la platea.

Camacho considera que la campaña electoral, que inició desde el pasado lunes, se desarrolla en desigualdad, porque Áñez estaría usando su cargo de Presidenta para hacer campaña.

Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), coincidió con su par Luis Fernando Camacho en que los postulantes a la silla presidencial "no están en igualdad de condiciones" porque Jeanine Áñez es presidente y a la vez candidata. Mesa tampoco acudió y en su representación fue su acompañante de fórmula Gustavo Pedraza. El aspirante a la silla presidencial dijo que "este foro es una demostración de que no hay reglas iguales para todos los candidatos, no por los organizadores, pero por la naturaleza de mezclar el cargo presidencial con la candidatura genera este tipo de desequilibrios en los candidatos".

3 meses

faltan para las elecciones generales en Bolivia.

