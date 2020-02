Paro-de-salud-en-medio-de-alerta-por-dengue

Medida de presión

Postura. Gobernación y alcaldía ven irracional la petición de 2.000 ítems por parte de salubristas.

Miércoles, 5 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Atención. En los hospitales de primer, segundo y tercer nivel fue suspendida la consulta externa.

Los trabajadores en salud de Santa Cruz cumplieron un paro de 24 horas ayer por la dotación de 2.000 ítems, lo cual fue cuestionado por la Gobernación cruceña que calificó la medida de política e irresponsable porque la protesta se realiza en medio de una alerta sanitaria por el dengue. El secretario de salud, Oscar Urenda, aseguró que el daño no se lo está haciendo a la Gobernación sino a la misma población. Lo propio ocurrió con la Alcaldía, a través del secretario de salud, Raul Hevia, quien manifestó que tomarán medidas legales en contra de los dirigentes del sector.

Descalifican la medida de presión. “Es realmente criminal, exponer a la gente a que pueda complicarse por falta de personal”, lamentó el secretario de Salud de la gobernación, Oscar Urenda, ante el paro que realizaron los salubristas a nivel departamental exigiendo la dotación de 2.000 ítems. Además calificó de irracional la petición de esta cantidad de ítems a un gobierno de transición, más aún para solo un departamento.

Consideran irracional el pedido. "El señor Roger Hurtado, quien es dirigente de los trabajadores, no puede movilizar y hacer un paro de 24 horas pidiendo 2.000 ítems cuando sabe que es irracional, que un Gobierno en transición pueda crear 2.000 cargos nuevos solamente para Santa Cruz, no puede ser posible, nosotros lo hemos podido entender, el gobierno anterior se comprometió a darles 600 ítems y nos están dando 300 y yo me siento satisfecho con eso porque podemos crecer lo que no crecimos en estos 14 años”, indicó Urenda.

Anuncian acciones legales. Raúl Hevia, secretario municipal de Salud, aseguró que no se puede hacer un paro ante una emergencia nacional como la que se está viviendo, “tiene cárcel eso” aseveró y señaló que Robert (Pimpo) Hurtado, dirigente de los salubristas deberá asumir las consecuencias, “Pimpo metiste la pata esta vez terriblemente, ojalá que no se muera gente en los hospitales por dengue, porque te va a caer la Fiscalía con todo el rigor de la ley”. Ambas autoridades pidieron al Ministerio Público actuar de oficio ya que se está atentando contra la salud pública, y recalcaron que la entrega de ítems para dicho sector es competencia netamente del Ministerio de Salud.

