Los procesados en el bullado caso fueron absueltos de toda culpa

Dictan el fin del Caso Terrorismo después de 11 años

Juicio. El Ministerio Público retiró la acusación. Familiares de procesados celebran decisión del Tribunal de Sentencia. Abogados darán continuidad a demandas.

Miércoles, 5 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Procesados. En el frontis del Palacio de Justicia, se despidieron los involucrados del polémico juicio.

A las doce del medio día se puso punto final al polémico juicio del caso terrorismo que inició el exgobierno de Evo Morales en contra de 39 personas.

Después de once años ventilándose el caso con detenciones, denuncias de torturas y quejas por vulneración al debido proceso y a los derechos humanos, el Tribunal primero de Sentencia dictó la absolución para los involucrados en el caso.

Lágrimas de felicidad. El dictamen de la sentencia 01/2020 derivó en una mayor alegría para los procesados en el caso y sus familiares que se encontraban esperando la resolución judicial.

La lucha de un juicio muy criticado por propios y extraños llegó a su fin, causando llantos de felicidad en las personas presentes. "Hemos peleado con las armas de la ley, ese es el ejemplo de la lucha que queda después de once años batallando de manera injusta y desigual. Ahora podemos soltar lágrimas de felicidad con nuestras familias", expresó el General Gary Prado Salmón, involucrado en el proceso.

Los abrazos de ida y vuelta, de uno a otro en cadena, fue el desenlace de una audiencia que duró más de dos horas, dando el punto final del bullado caso terrorismo. "Pasamos muchos años detenidos, con enfermedades que nos acecharon. Pero ahora terminamos absueltos de toda culpa. Todos las personas involucradas en este caso pedíamos eso, porque era lo más justo después de privarnos muchos años de nuestras familias y de nuestros hijos. Damos gracias porque al fin se hizo justicia, esto nos beneficia a todos", remarcó Zvonko Matkovic, junto a su hijo.

Alberto Melgar, excívico del Beni, quien también estuvo involucrado, abrazó al general Prado en medio de lágrimas al culminar la audiencia del juicio.

Libertad total. Por su parte, los últimos en salir de la cárcel en calidad de detenidos, acompañados de sus esposas e hijos, manifestaron su alegría por la absolución. Afirmando que ahora iniciarán de cero una nueva etapa en sus vidas. "Siempre se supo que era un caso armado por el anterior gobierno con afanes políticos, sin fundamentos. Nosotros hemos sufrido torturas, tengo invalidez de una pierna, pero gracias a Dios hoy por fin se hace justicia", manifestó Alcides Mendoza quien estuvo recluido por más de diez años y que ahora buscará dar mayor atención a su deteriorada salud.

La misma situación enfrentó Juan Carlos Guedes, que también estuvo recluido en la cárcel el mismo tiempo de Mendoza.

Guedes dijo que iniciará de cero en su vida, levantando sus pequeñas empresas para ayudar en la economía de su familia. "Me siento muy feliz, mi familia está conmigo, vuelvo a estar con mi familia, que siempre me apoyó en todo y lo más importante es que ahora tenemos oxígeno para expresarnos en libertad", dijo.

Polémico juicio. El bullado juicio, que inició el 16 de abril con el operativo en el Hotel Las Américas, donde tres personas fallecieron, se convierte en el proceso más largo de la historia del país.

Durante el caso, en más de una oportunidad, los acusados denunciaron violación a sus derechos por parte del Gobierno de Evo Morales, a quien señalaron como el responsable de montar el proceso.

Aunque seis de los involucrados se declararon culpables para someterse a un juicio abreviado y poder salir del proceso mediante una sentencia, el caso aún se continuó ventilando en las salas judiciales del Palacio de Justicia.

Inclusive el proceso llegó a niveles internacionales, donde actualmente existen denuncias de los procesados en contra del Gobierno del expresidente Morales.

Se anula la última acusación. El Ministerio Público, inició la audiencia del martes, presentando la resolución en donde dicha instancia retiraba la acusación fiscal, que el anterior Gobierno había adherido a la demanda particular que sentó el exministerio de Gobierno.

En el documento, los fiscales asignados al caso, fundamentaron la determinación de retiro en base a la sentencia contra el exfiscal Marcelo Soza que inició el proceso, la denuncias de extorsión del exfiscal Soza a las familias de los acusados Matkovic y Melgar, la renuncias de las jueces ciudadanas, la denuncia del actual Ministerio de Gobierno contra el exministro Carlos Romero y la renuncia formal del Ministerio de Gobierno como parte acusatoria del proceso. "Se han presentado los motivos por los que el Ministerio Público ha determinado retirar la acusación fiscal. Es decir que el proceso se queda sin acusación fiscal, porque la base del juicio no existe para continuar con el proceso", señaló el fiscal Marco Rodríguez.

Medida judicial. El presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, leyó la resolución de absolución para los acusados, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra seguridad y soberanía de estado.

Señaló como fundamentos de la determinación: el retiro de denuncia de la acusación particular del Ministerio de Gobierno y el retiro de la acusación fiscal por parte del Ministerio Público,

La absolución fue dictada para 33 personas involucradas de las 19 que tiene en su inicio el bullado proceso, dado que los faltantes ya poseen sentencia condenatoria al someterse a un juicio abreviado.

Al mismo tiempo en la lectura de la sentencia, el juez Fernández señaló que se dispone la cesación de todas las medidas cautelares de carácter personal o real que se hubiera dispuesto en contra de los procesados.

Momento de tensión. Antes de que se diera a conocer la sentencia, durante la audiencia se vivieron momentos de tensión y preocupación por parte de los acusados, dado que el Ministerio Público, al momento de entregar su resolución, pidió al Tribunal de Sentencia que resuelva una apelación pendiente para que el caso pase a otro Tribunal, argumentando que este carecía de competencia al estar sin quórum.

Los abogados defensores de los procesados, cuestionaron la posición del Ministerio Público, señalando que al presentar su renuncia como acusación fiscal, ya no tienen competencia para realizar petición alguna.

Indicó que no procede la apelación por tres motivos: la apelación directa no corresponde en el juicio oral, una apelación debe ser vía oral y no por escrito y el retiro de la denuncia del Ministerio Público lo invalida en el proceso. "No hay apelación pendiente, Este juicio debe acabarse hoy mismo", dijo.

Finalmente la resolución del Tribunal de Sentencia, se dio dejando de lado la apelación del Ministerio Público.

Acciones pendientes. Gary Prado Arauz, abogado defensor de varios de los procesados, recordó a los exfiscales del caso Marcelo Soza y Sergio Céspedes, como los representantes del Ministerio Público, que tuvieron actitud reprochable en el caso.

Anunció que como abogado defensor de las personas afectadas en dicho proceso, darán continuidad a las demandas planteadas semanas atrás en contra de los exministros de Gobierno Carlos Romero, Hugo Moldiz y Jorge Pérez, así también a los exviceministros Marcelo Elio, Pedro Villa y José Luis Quiroga.

Todos ellos, son acusados por el presunto delito de conducta antieconómica, después de que la exjuez ciudadana Sonia Mamani, reveló que autoridades judiciales de ese tribunal recibían pagos de viáticos y pasajes de parte del Ministerio de Gobierno con objeto de que se constituya un Tribunal para condenar a los sindicados del caso Terrorismo, 'sean o no culpables'. "Van a tener que asumir consecuencias penales. Nosotros como defensa vamos a actuar, ya hemos comenzado contra las autoridades que manipularon al tribunal y ahora vamos a seguir contra los responsables del asesinato en el Hotel las Américas", subrayó el jurista.

16 de abril

Del año 2009 se realizó el operativo en el Hotel Las Américas

11 de marzo del 2014

El exfiscal Soza se refugia en Brasil y denuncia proceso armado

La lista negra

Absueltos y libres

Juan Carlos Guedes Bruno

Alcides Mendoza Masaby

Mario Antonio Herrera S.

Roberto E. Justiniano Añez

H. Melquíades Vásquez O.

Hugo Paz Lavadenz

Zvonko Matkovic Rivera

M. Antonio Monasterios M.

Juan Carlos Velarde Roca

Lucio Añez Ribera

Juan Carlos Santiesteban L.

Ronald Castedo Allerding

Gary Augusto Prado Salmón

Carlos Eduardo Pereyra P.

Juan Adalberto Torres C.

Alberto Melgar Villarroel

Guido Nayar Parada

Mario Antonio Paniagua A.

Gelafio Santiesteban H.

Branko Marinkovic Jovicevic

Alejandro Melgar Pereira

Hugo Antonio Achá Melgar

Alejandro Brown Ibáñez,

Luis Alberto Hurtado Vaca

Rony Hurtado Vaca

Enrique Vaca Pedraza

Lorgio Balcázar Arroyo

David Sejas López,

Alfredo Saucedo Ayala

Hector Renato Laguna Paniagua

Pablo Humberto Costas A.

Mario A. Bruno Leonhart

Luis Orlando Justiniano A.

Sentenciados con juicio abreviado

Mario Francisco Tádic A.

Elöd Tóásó.

Ignacio Villa Vargas 'El Viejo'

Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel

Zoilo Salces Sepúlveda

Juan Alberto Kudelka Zalles

Branko anuncia proceso a Evo ante la CPI

Excívico cruceño. El expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, anunció que se presentará una demanda contra Evo Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, por ejecución extrajudicial en el caso Hotel Las Américas.

"(La denuncia será) ante la Corte Penal de La Haya, por delitos de ejecución extrajudicial que son delitos que no prescriben y tendrá que presentarse ante la justicia por la muerte de estos señores", dijo Marinkovic.

Hizo referencia a lo acontecido el 16 de abril de 2009, cuando la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió a Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Arpad Magyarosi, quienes estaba acusados de hechos de terrorismo en concomitancia con cívicos cruceños.

Branko hizo el anuncio tras conocerse que la Fiscalía, luego de una década, retiró la acusación del caso terrorismo, en el cual el excívico también estuvo imputado.

Indicó que realizará la denuncia apelando a su ciudadanía europea (tiene familia croata), pero también tienen derecho a poner la denuncia los casi 40 acusados del proceso del caso terrorismo.

Dijo que alguien tiene que pagar por las muertes en el Hotel Las Américas.

Morales, el mismo día que se realizó el asalto al Hotel, reveló en una entrevista en Venezuela que él había dado la instrucción para el operativo, contra quienes denominó "mercenarios".

Familia. Zvonko Matkovic se acerca a su hijo al culminar la audiencia final.

Felicidad. El General Gary Prado llora al recibir la absolución del caso Terrorismo.