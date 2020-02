En ciudad de El Alto

Bebé raptada fue dejada en una licorería

Drama. La responsable dejó una nota de arrepentimiento.

Miércoles, 5 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: De nuevo juntas. La bebé junto a su madre se encuentran bien de salud.

El drama de una joven madre terminó tras cuatro días de búsqueda. La bebé de un mes de nacida y que fue raptada del Hospital del Norte de El Alto, apareció abandonada en la puerta de una licorería.

La raptora dejó a la infante junto a una nota de arrepentimiento, en la cual de puño y letra pidió perdón a la madre de la niña.

Raptora se ganó la confianza de la madre. La bebé fue raptada el viernes del Hospital, a donde fue llevada para su control pediátrico. La raptora hizo conversación con la madre, a tal punto que se ganó su confianza.

La joven, confiada en la mujer que recién había conocido, le dejó al cuidado a su bebé mientras iba al baño. Cuando regresó ya no estaban.

Días de angustia pasaron. La Policía realizó las investigaciones y obtuvo la imagen de la responsable mediante cámaras de vigilancia e identikit.

No había noticias de la bebé, hasta la madrugada de este martes.

La dejaron en la puerta de una licorería. A las 02:30, en la zona Villa Adela la bebé fue encontrada en la puerta de una licorería.

Abigail, la dueña del negocio, contó que escuchó el timbre y salió a atender, pensando que era un cliente.

Se alarmó al ver que una bebé estaba en su puerta. Llamó a su familia e inquilinos, con quienes levantó a la niña que estaba con su biberón.

Ellos tenían conocimiento de la desaparición de la bebé, puesto que la habían visto en las redes sociales y la TV. Se fijaron sus celulares y notaron que la vestimenta de la niña coincidía con la ropa de la raptada.

Abigail dijo que entonces llamaron al 110, pero le dijeron que no podían llegar en ese momento. Insistieron con llamadas a la FELCC, que sí llegó con rapidez.

La bebé se encuentra bien de salud. Relató que en ese ínterin lograron contactarse con el abuelo de la niña, quien al principio estaba incrédulo, pero reaccionó después de que lo regañaron a través del teléfono.

La niña y su madre fueron llevadas a instancias municipales para recibir atención. Ambas se encuentran bien de salud, dijo el coronel Douglas Uzquiano de la FELCC.

Harry Suaznabar, director de Defensorías de El Alto, agradeció a medios de comunicación y redes sociales por la difusión del caso. Señaló que gracias a aquello, la raptora se sintió acorralada y devolvió al bebé.

Recomendaciones de la madre.

La madre recomendó a la población que no confíe en nadie. Dijo que en este caso ella es la víctima, porque le vieron "cara de inocente.

La nota de arrepentimiento. "Señora perdón mil veces perdón", comienza la nota, en la cual sostiene que no sabe qué pasó por la cabeza, pero mantuvo a la bebé "sanita" sin descuidarla.

"Lo siento mucho, no tengo perdón de Dios, lo sé", agregó

La Policía busca a la raptora. La raptora es aproximadamente de 30 años y la Policía busca dar con el paradero de la mujer que al verse acorralada se vio obligada a devolver a la niña.

Ella convenció a la madre de la niña a dejarla mientras ingresaba a un baño público, ahí aprovechó para cometer el delito. En las redes sociales circuló las imágenes de la señora y el identikit.

2.30 Hora

En que la bebé fue hallada en la puerta de una licorería.

Denuncia a defensoría de negligencia en un caso

Una mujer denunció que autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la zona Pacajes Caluyo de la ciudad de El Alto no quisieron prestar auxilio a una bebé abandonada en un baño público de la urbe alteña. La señora contó que los responsables de esa institución le dijeron que se lo lleve a su casa porque "es una bendición de Dios".

Desatención."Le llevé a la Defensoría y le dije estoy trayendo una bebé recién nacida, en el baño me encontré y dónde puedo llevarlo. Llévale a la Policía me dijo. Yo dije que no hay policías. No, no son horarios de atención, no te podemos atender, llévalo nomas, no es hora de atención, nosotros no atendemos 24 horas, me dijeron", relató..

