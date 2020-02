Mesa está dispuesto a debatir con cualquier candidato

El aspirante a la silla presidencial considera que el debate 'es imperativo y algo extraordinariamente importante'.

Martes, 4 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

El candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo estar dispuesto a debatir con cualquier candidato, porque es importante que el ciudadano escuche a los postulantes a la silla presidencial y conozca sus programas de gobierno para contrastar ideas y posiciones.

“Nosotros estamos dispuestos a un debate con cualquier candidato en términos de lo que se defina. (…) Creo que el debate por fin es uno de los logros históricos que el expresidente Evo Morales no bloqueaba de manera arbitraria”, sostuvo.

Mesa considera que el debate “es imperativo y algo extraordinariamente importante” y que con una norma que obligue a candidatos a debatir o sin ella, se debería llevar adelante los debates entre los presidenciables.

“El principio en todo país democrático del mundo, con ley o sin ley, el debate es una característica imperativa. Es decir, no ha una democracia que se respete en la que no se lleve por lo menos un debate. Más allá de la ley o no, creo que es parte de la democracia llevar adelante debates de candidatos presidenciales”, manifestó.

El pasado lunes, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocho organizaciones polítícas inscribieron a sus binomios para participar en la contienda electoral.

/Urgente.bo