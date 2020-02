En una entrevista con La Tercera de Chile

Evo afirma que el 'pueblo llora' por su regreso

El exmandatario, además, ratificó su intención de ser candidato a legislador en las próximas elecciones.

Domingo, 2 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El expresidente de Bolivia, Evo Morales. Foto: Web

Desde Argentina, donde está refugiado, el expresidente Evo Morales concedió una entrevista al periódico La Tercera de Chile y, entre otras cosas, aseguró que el pueblo boliviano “llora para yo vuelva”.

Morales, al respecto, fue consultado sobre como ayudará su imagen en la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones del 3 de mayo. Para el expresidente, el MAS tiene un 35% de “voto duro” que no cambiará, sin importar que él ya no sea el candidato presidencial.

“Hay un voto duro que nunca va a cambiar, que es de un 35% más o un poco menos. Eso no va a cambiar con Evo o sin Evo (…) Después de que lanzaron mi candidatura a diputado o senador, la derecha dijo ‘hay que unirse contra el Evo’, no contra Luis (Arce) ni contra David (Choquehuanca). Es un debate interesante ver lo que se dará, pero estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva”, aseveró.

Asimismo y por “razones electorales”, evitó referirse a la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez.

“Es su derecho, aunque ella prometió nunca ser candidata, pero cambió y tiene derecho a ser candidata”, dijo.

Asimismo, se refirió a la posibilidad, cada vez más grande, de que sea candidato a legislador en los próximos comicios y hasta reveló que se le prohibió acercarse a la frontera argentina-boliviana.

“Después de ver la dictadura, el golpe y todo lo que está pasando en Bolivia, era fatal. Entonces, primero pensé en dar las garantías, autoridades, exautoridades, especialmente a los dirigentes sindicales. Y ahí viene esta propuesta de garantías teniendo dos tercios de senadores y diputados, pero lamentablemente con amenazas. Segundo, como soy víctima del imperio norteamericano, cómo podía garantizarme y pensé ser diputado uninominal. Yo he querido ir a la frontera, reunirme con harta gente, porque aquí no hay mucha gente, pero me han prohibido viajar a Salta, a la frontera con Bolivia”, reveló.

Finalmente, reiteró que los procesos en su contra son “ilegales e inconstitucionales” ya que asegura que como expresidente no puede ser juzgado por la vía ordinaria, sino por un juicio de responsabilidades.

/Oxígeno