No será candidato

'Gringo' Gonzales reaparece y aclara que dejó la política

El exfuncionario del Gobierno de Evo Morales también aseguró que su residencia temporal en Argentina no es como asilado, sino gracias a una visa.

Domingo, 2 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: El expresidente del Senado y exembajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales. Foto: Web

José Alberto Gonzales, expresidente de la Cámara de Senadores y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aclara que se alejó de la política y es falso que haya otorgado un poder para que lo postulen al Legislativo. También aseguró que su residencia temporal en Argentina no es como asilado, sino gracias a una visa.

“Totalmente falso, yo no voy a ser candidato absolutamente a nada, es una decisión personal que tomé. Y aparte, antes de dejar el cargo de embajador ya habíamos decidido con mi familia que tenía que dejar la política, estaba prácticamente en vísperas de hacerlo. Reitero, no estoy aquí en condición de refugiado ni de asilado, tengo una visa como la que le dan a cualquier otro ciudadano que vive en Argentina”, explicó.

Las declaraciones del “Gringo” Gonzales surgen a partir de que el expresidente Evo Morales otorgara un poder a su abogado para que inicie trámites para que lo postulen como candidato a diputado o senador. Tras ello, Alvarado informó que tanto Sacha Llorenti y José Alberto Gonzales, la exministra de Salud, Gabriela Montaño, y el exfiscal general Ramiro Guerrero solicitaron al consulado trámites similares al del exmandatario.

“Estoy a 700 kilómetros de Buenos Aires, la capital federal. No estoy candidateando a nada, prácticamente desde que renuncié apagué mi celular, cambié de número y no contesté absolutamente a nadie y la única comunicación que tengo es con mi hija, con mi nieto, mi madre, mi esposa, no estoy en contacto con nadie más”, contó.

