Enfrenta varios desafíos

Reino Unido vive una nueva etapa, comenzó oficialmente la era del Brexit, fuera de la UE

Optimismo. El primer ministro, Boris Johnson, pidió que se vea no como el final de algo sino "el inicio de una era de cooperación amistosa con la Unión Europea".

Domingo, 2 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Festejo. Miles de británicos celebraron la salida de su país de la Unión Europea.

El Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea (UE), se consumó el Brexit. El país se convirtió en la madrugada de este sábado en el primero que abandona la UE y lo hizo tras un tumultuoso proceso de "divorcio" de más de tres años.

Un nuevo comienzo. El primer ministro británico, Boris Johnson, en un mensaje televisado señaló que "lo más importante que hay que decir es que esto no es un final, sino un comienzo".

"Queremos que sea el inicio de una nueva era de cooperación amistosa entre la Unión Europea y un energético Reino Unido", agregó.

El discurso fue transmitido en la televisión a nivel nacional y en pantallas en el centro de Londres, donde cientos de personas se congregaron para celebrar la salida de la UE. "Creo que vamos a tener un gran futuro, libre. Vamos a poder crear nuestras propias reglas, nuestras propias regulaciones, es brillante. Hay un futuro brillante por delante", opinó en Birmingham el exparlamentario Bill Etheridge

No todos están contentos. Opositores al Brexit también se congregaron en vigilias en diversas ciudades de Reino Unido.

Susie Courtault, en Hove (sur de Inglaterra), lamentó que Reino Unido diera este paso: "Ha sido un día muy triste para todos aquellos que hemos estado luchando durante los últimos tres años para evitar que el Reino Unido abandone la UE".

En tanto, la bandera británica fue retirada de las diferentes sedes de las instituciones europeas.

¿Qué implica la salida? En primer lugar, que los británicos ya no estarán representado en instituciones europeas. Y segundo que comenzó un periodo de transición clave para saber cómo será la futura relación entre británicos y europeos.

Durante el periodo de transición, Reino Unido seguirá acatando las normas de la UE y contribuyendo a su presupuesto. De hecho, permanece en la unión aduanera y en el mercado único, pero queda fuera de las instituciones políticas y del Parlamento.

Se aproximan una serie de fechas importantes en el calendario de este complejo proceso que se puso en marcha hace tres años y medio con el referendo sobre la salida de Reino Unido de la UE en el que votó "Sí" un 52%.

La más importante, seguramente, es el 31 de diciembre de 2020, cuando termina la transición. El primer ministro Johnson se comprometió a no extender la fecha. Pero no es la única. ¿Cómo abordará Reino Unido los desafíos a los que se enfrenta ahora?

Acuerdo comercial. En el periodo de transición se trabajará para negociar un acuerdo comercial que se antoja una de las cuestiones más urgentes que el gobierno británico post-Brexit debe resolver.

El gobierno británico quiere que sus bienes y servicios tengan el mayor acceso posible al bloque europeo, pero dejó claro que abandonará la unión aduanera y el mercado único, y que deberá poner fin a la jurisdicción general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El tiempo apremia. Londres y los 27 miembros de la UE deben llegar a un acuerdo. Las conversaciones formales solo pueden iniciarse en marzo de 2020. Un acuerdo de libre comercio permitiría que los bienes británicos circulen por la UE sin chequeos o cargos adicionales. Si no negocia y ratifica un nuevo acuerdo a tiempo (para finales de año), Reino Unido se enfrentará a la posibilidad de que le impongan aranceles sobre sus exportaciones a la UE.

Johnson argumentó que, dado que Reino Unido está completamente alineado con las normas europeas, la negociación no debería tener muchas complicaciones. Sin embargo, sus críticos señalan que su deseo de tener la libertad de divergir de las reglas europeas para poder establecer acuerdos con otros países como Estados Unidos podría dificultar las negociaciones.

También hay que tener en cuenta que el "divorcio" de la UE le cuesta dinero a Reino Unido, aunque el (repetido) retraso del Brexit redujo la cantidad, pues ya se abonó una parte en contribuciones habituales.

Según investigaciones del equipo Reality Check de la BBC —con datos de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido— la "factura" de ese divorcio asciende a unos $us 39.000 millones. La mayor parte se pagará en 2022, aunque habrá pagos menores hasta la década de 2060. Con ese dinero, Reino Unido contribuirá al presupuesto de la UE para 2020 y también a compromisos que asumió cuando aún era miembro del bloque.

27 estados

conforman la Unión Europea tras la salida del Reino Unido.

23 de junio de 2016

se realizó el referéndum por la salida del Reino Unido de la UE. Ganó el Sí con 51,9%.

Johnson se apresta para endurecer el comercio

Boris Johnson se prepara para poner en juego la amenaza de las barreras aduaneras a todas las mercaderías europeas destinadas en un futuro al Reino Unido, escribió el Daily Telegraph.

Es, en verdad, una pulseada con Bruselas teniendo en cuenta las próximas negociaciones sobre las futuras relaciones comerciales, afirmó el diario muy cercano al premier Tory, en el primer día de post Brexit.

Según rumores dados a conocer por el periódico, pero no confirmados por fuentes oficiales, pero sí atribuidas a fuentes confiables, los tonos conciliantes del discurso de Johnson a la nación en el Brexit Day" acerca de la voluntad de relaciones "amigables" con los 27, podrían rápidamente dejar espacio a comportamientos belicosos en la mesa de las negociaciones en el tema comercio. En realidad la idea sería la de ventilar -en caso de un "no deal" a marcha lenta, al término de las tratativas y de la fecha límite de la transición en el status quo fijado ahora para el 31 de diciembre 2020- una reacción con controles aduaneros rígidos a gran escala./ANSA

La prensa se divide por las reacciones del brexit

Con visos triunfalismo en los tabloides de derecha, tradicionalmente cercanos a los más populares estados de ánimo euroescépticos. "Make Leave, Not War" ("Haz la salida, no la guerra"), resume alegremente The Sun, el periódico del magnate Rupert Murdoch, distorsionando ligeramente el viejo lema pacifista "Make Love, Not War" ("Haz el amor, no la guerra"). Y luego apunta: "Finalmente nos vamos de la UE". El Daily Express, por su parte, muestra la imagen de un cielo que amanece, como para retomar la metáfora del Día del Brexit del premier Boris Johnson en el "amanecer de un nuevo comienzo" para el Reino Unido, y enfáticamente alienta a un "levántate y brilla, en una nueva y gloriosa Gran Bretaña".

Sorprendentemente, el Mail en cambio centra su atención en el coronavirus, mientras que el Times y el Financial Times disimulan la separación entre noticias e historias.

El primero con un simple "Adiós a la UE", en el contexto de la foto de una vieja máquina británica de tres ruedas lanzando humo que mostraron ayer los partidarios del Brexit y con una imagen de la Union Jack que se agita desde su ventanilla.

BBC Mundo eldia@eldia.com.bo