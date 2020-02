Moneda boliviana

El BCB reitera que no habrá devaluación

Estabilidad. Las reservas internacionales del país se mantienen en niveles sólidos.

Domingo, 2 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Confianza. En enero se reflejó el retorno de la tranquilidad y la confianza en el sistema financiero.

El Banco Central de Bolivia (BCB) descartó la posibilidad de una devaluación de la moneda boliviana respecto del dólar, debido al sólido nivel de las Reservas Internacionales (RIN) del país y las medidas de contención que sostienen el tipo de cambio.

Se mantendrá estable el tipo de cambio. "Un análisis responsable y con la seriedad que el caso amerita, indica que las RIN se encuentran en niveles sólidos para atender los pagos internos y externos en moneda extranjera bajo el régimen cambiario actual", señaló el BCB.

De igual forma, señaló que el crecimiento de la economía boliviana en 2020 estará entre los más altos de la región, al tiempo que se preservará la estabilidad de precios.

"El nivel actual de las RIN permite mantener el régimen cambiario vigente, y se ratifica que se mantendrá estable el tipo de cambio", enfatizó.

'No es necesario generar alarma'. Sobre este tema, el economista y presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pedro Colanzi Serrate, dijo a los periodistas que el informe de la calificadora no obedece a la actual situación y que no es necesario generar "alarma".

"El análisis y la proyección de la calificadora Fitch Ratings, corresponden a un dramático momento que ya fue superado: los indicadores económicos del país están bajo control; ha bajado el déficit fiscal en 2019 y el déficit comercial fue menor también que en el 2018; los capitales han retornado al país; los depósitos en el sistema han aumentado", afirmó.

6 Mil millones

de dólares son las RIN que tenía el país hasta diciembre.

Agencias eldia@eldia.com.bo