En el ''Encuentro por la Unidad''

Reunión de candidatos: Camacho y Murillo se enzarzan por acusaciones y pruebas

Sábado, 1 de Febrero, 2020

En el "Encuentro por la Unidad de Bolivia", el candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, acusó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de presionar a los perseguidos políticos para evitar que apoyen su candidatura.

“Usted no debe estar al tanto de que su Gobierno, a través del ministro Arturo Murillo, presiona a los perseguidos políticos (Mario Cossio y Manfred Reyes Villa) para que no apoye a Fernando Camacho por los juicios que tiene pendiente y yo eso no lo voy a callar señora Presidenta”, dijo el exlíder cívico.

Durante su intervención, Murillo respondió a las acusaciones de Camacho y lo desafió a mostrar pruebas sobre su acusación. “Los voy a mirar a los ojos a mis dos amigos (Mario Cossio y Manfred Reyes Villa) y les voy a invitar a decir cuándo les he amenazado, porque es importante que el pueblo se entere, porque de lo contrario demostraría algo vergonzoso del candidato y les pido que lo hagan”, dijo Murillo.

El ministro también usó su cuenta en Twitter para responder a las acusaciones y pidió a Cossio y Reyes Villa si alguna vez se los presionó, “no grabo no extorsiono”, tuiteó.

La reunión donde participan políticos y candidatos a la presidencia busca conformar un bloque político que pueda vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones sin dispersar el voto. /Urgente