La mujer está detenida por llevar droga

Gestionan ayuda jurídica a boliviana en Malasia

Cooperación. Buscan que la mujer sea repatriada a Bolivia.

Sábado, 1 de Febrero, 2020

Ref. Fotografia: Detenida. La Fiscalía indaga una red que capta mujeres para llevar droga bajo amenazas.

El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Roberto Almendras, informó el caso de la boliviana Magaly S.M.C., aprehendida en el país de Malasia, por supuesto Tráfico de Sustancias Controladas, ha efectuado el Requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional FGE/JLP Nº 194/2019, remitido a las autoridades de Malasia, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento da a conocer que la ciudadana boliviana, llegó hasta Malasia a causa de Trata de Personas, requiriendo además una serie de actos para continuar la investigación iniciada en Bolivia.

Viajó bajo amenazas. “La Fiscal asignada al caso en la ciudad de La Paz, emitió múltiples requerimientos a las empresas telefónicas y otros, debido a que la víctima le contó a su madre, que conoció a una amiga quien le indujo a realizar el viaje y que durante su traslado a Tailandia estuvo acompañada por un ciudadano africano, el cual bajo amenazas la obligó a viajar y no le permitió comunicarse con nadie, y el hombre le dijo que ya estaba vendida, así como sus padres”, indicó Almendras. El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género exhortó a las autoridades diplomáticas del país puedan interponer sus oficios para brindar la asistencia consular y judicial a la ciudadana boliviana que está en Malasia, a efectos de que pueda ser repatriada al país, ya que actualmente se encuentra guardando detención a la espera de su juicio en la Corte Magistral de Sepang de Selangor. La madre de la detenida fue quien denunció despues de recibir una llamada de su hija donde le decía, “ayuda estoy en la policía, me encuentro en el país de Malasia, Kuala Lumpur, yo no quería venir me trajeron, me dijeron que si no venía me iban a matar, mami ayúdame”.

26 Años

tiene la boliviana detenida por drogas en Malasia.