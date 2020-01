Planta de urea no rentable

YPFB invirtió $us mil millones en deficitaria planta de Bulo Bulo

Viernes, 31 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: La Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo, Cochabamba. Foto: Min. de Comunicación

“El negocio de la planta de urea es deficitario, no cuadra, no cierra, es mal negocio”, de esa manera se refirió el presidente de YPFB, Herland Soliz, al hacer referencia al complejo instalado en la región chapareña de Bulo Bulo, donde el anterior gobierno invirtió $us 1.053 millones en su principal proyecto de la industrialización del gas natural.

Detalló que en este proyecto se firmó un contrato para la construcción de la planta de amoniaco y urea por $us 890 millones, monto ampliado en $us 110 millones y adicionado en $us 50 millones para transporte y almacenaje, y $us 3 millones más por concepto de punto de embarque.

Soliz explicó que por este negocio se esperaba exportar urea a $us 800 por tonelada métrica; pero que en la realidad ese producto fertilizante se cotiza a $us 252 abismalmente debajo de lo esperado, por lo que la planta es deficitaria, más aún si consume 2 millones de metros cúbicos de gas natural barato, por lo que actualmente es más conveniente exportar tal hidrocarburo al Brasil.

“La construcción de esta planta se debió a un capricho político”, señaló la autoridad al hacer referencia a su ubicación, en el centro de Bolivia, lo que encarece además los costos de transporte, si se tiene el objetivo de exportación, principalmente al Brasil, pues la ubicación más rentable y recomendable siempre fue y es la localidad fronteriza de Puerto Suárez.

La autoridad anunció el inicio de una auditoría profunda a la planta de Bulo Bulo en pos de encontrar responsables y también de solucionar “el problema más grande de YPFB”.