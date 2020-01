Problema de salud pública

Mesa sugiere poner al cáncer de primera importancia

Viernes, 31 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Foto: Agencia

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sugirió este viernes poner al cáncer como un problema de salud pública de primera importancia, debido a los altos costos que presentan el tratamiento de esa enfermedad.

"La lógica es preguntarnos cómo consideramos al cáncer. Como un problema de salud pública de primera importancia. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser una respuesta de manera integral", manifestó Mesa, en rueda de prensa.

Explicó que al cáncer se tiene que enfrentar en un hospital que tenga 70 camas con 30 especialistas en oncología en el mismo lugar. Sin embargo, explicó que la realidad del país es diferente porque existe una necesidad de ítems de manera desesperada y una falta de cobertura de la enfermedad a nivel nacional.

Aseguró que entre sus propuestas de plan de gobierno está el priorizar el tema del cáncer porque los costos del tratamiento son elevados. Dijo que muchas veces el costo de una quimioterapia supera los $us 4.000 y otras intervenciones similares pueden llegar a valer hasta los $us 20.000.

En septiembre de 2019 se aprobó Ley del Cáncer con el objetivo de garantizar el acceso universal e integral de las personas que padecen esa enfermedad. Sin embargo, aún existen personas en las calles que exigen ser atendidos porque no satisface todas sus necesidades para su curación.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en el país se registraron en años pasados alrededor de 93 mil casos de cáncer, un promedio de 18.600 casos por año, es decir que 14 personas por día entre hombres y mujeres. /ANF