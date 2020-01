Candidato del MAS

Caso Fondioc, suspenden audiencia de Arce

Proceso. La defensa del exministro logró posponer declaración.

Jueves, 30 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Exministro. Luis Arce se presentó en la Fiscalía, pero su declaración fue postergada.

El exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, se presentó ayer ante la Fiscalía del Distrito de La Paz, para prestar declaración informativa en el caso del desfalco del Fondo Indígena; sin embargo, su declaración fue suspendida debido a que su defensa solicitó conocer los antecedentes del proceso, según informó la fiscal Heidi Gil.

Detalles burocráticos. "Hemos suspendido la declaración para que comiencen a revisar los cuadernos de investigaciones y posterior a eso se va a fijar una citación en su domicilio, este proceso buscará hacer justicia de estos 153 proyectos y sus comunidades y no será politizado", afirmó la fiscal.

Por el momento no existe una fecha definida para que el exministro pueda prestar sus declaraciones, en el criterio de la fiscalía se aguardará el tiempo que se tome la defensa para revisar los cuadernos de investigación. "No existe un plazo que determine la ley para volver a citarlo, pero tampoco va a ser seis meses, tampoco en un día, debe ser un tiempo prudente", aseguró Gil.

Defensa de Arce. El exministro denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes y otros relacionados al millonario desfalco del Fondo Indígena, en un breve contacto con los medios de comunicación afirmó que se presentó declarar porque no tiene nada que ocultar. "Soy un hombre transparente, vine a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón, mi equipo de abogados y la propia fiscal notó fallas procedimentales en la investigación hacia mi persona", señaló Arce.

En su condición de Ministro de Economía, Luis Arce formó parte del Directorio de FONDIOC, la ampliación de esta investigación también involucra a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Gobierno, Carlos Romero, quienes serán convocados a declarar de acuerdo al cronograma de toma de declaraciones de los fiscales asignados.

102 millones de bolivianos

se detectaron como daño al Estado por el caso del Fondo Indígena.

ABI/Agencias eldia@eldia.com.bo