Por tráfico de drogas

Boliviana arriesga la pena de muerte en China

Drama. Su madre pide ayuda y que sea deportada a Bolivia a cumplir su pena.

Jueves, 30 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Detenida. Romina Rodríguez Mole se encuentra en una cárcel de la República de China.

Un nuevo drama de una joven boliviana detenida con droga en China sale a luz pública. Romina Rodríguez Mole salió de su casa el 30 de octubre del pasado año, diciendo a su madre que se iba a trabajar al exterior y que regresaría pronto. Desde ese momento su madre Antonia Mole perdió todo contacto con ella y temió lo peor. Hace tres semanas, la mujer recibió una llamada telefónica, donde un desconocido le hizo saber que su hija se encontraba encarcelada en China por tratar de ingresar 3 kilos de droga a ese país y estaba siendo condenada a muerte por ese delito.

Clama por cooperación. La desesperada madre, contó al diario El Día que hizo trámites en la Cancillería para que autoridades bolivianas se interioricen con su drama y tramiten su deportación para que cumpla su condena en territorio boliviano. "Tengo miedo que la maten porque la llamada me dijo que estaba condenada a muerte..por favor ayuda", dijo la mujer. Romina dejó una niña de cuatro años en la orfandad quien a diario reclama su presencia a su abuelita llorando. "Cada vez que vé la foto de su madre me dice que vayamos a su trabajo a buscarla y eso me parte el alma como abuela", lamentó Antonia.

Otra boliviana espera salvar su vida y no ser ejecutada

En diciembre de 2017, Nancy Arancibia Cáceres viajó a Tailandia. Dejó dicho que saldría hacer negocios por quince días para conseguir dinero. A partir de esa fecha se perdió todo contacto hasta que recibieron la llamada telefónica donde les comunicaron que se encontraba presa por transportar droga.