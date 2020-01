Elecciones 2020

Quispe afirma que no será candidato porque es 'un hombre serio'

Varias organizaciones sociales se manifestaron para pedirle al director del Fondioc que se presente como el acompañante de fórmula de Jeanine Áñez.

Miércoles, 29 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El director del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), Rafael Quispe. Foto: EFE

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) y exdiputado, Rafael Quispe, descartó este miércoles presentarse como candidato vicepresidencial para las elecciones del 3 de mayo. Hizo conocer su decisión ante el pedido de organizaciones sociales que sea el acompañante de fórmula de la candidata Jeanine Áñez.

Ante la consulta de periodistas sobre su posible candidatura, Quispe respondió tácitamente: "No, yo no voy a ser candidato, yo soy un hombre serio". Ante la insistencia recalcó: "No voy a ser candidato, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato".

Después del anuncio de la candidatura de Áñez, varias organizaciones sociales se pronunciaron y pidieron que Quispe se presente como candidato a vicepresidente. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) orgánico respaldó la candidatura de Áñez y a Quispe como su acompañante.

Este miércoles, el Consejo Indígena de Comunidades Tacanas de Ixiamas (Cicoti) sacó un voto resolutivo donde determinaron apoyar al actual director del Fondo Indígena como candidato vicepresidencial. "Rafael Quispe está siendo considerado para asumir la candidatura (...) y acompañante de actual Presidenta", manifiesta el comunicado.

Ayer, un grupo de personas de la agrupación "Resistencia civil Libertad", reunidos en la Plaza Murillo, le pidió a Quispe que candidatee para la vicepresidencia.

Por su parte, la diputada de Unidad Demócrata, Lourdes Millares, descartó que su agrupación política haya propuesto a Quispe como candidato. Dijo que en ningún momento se propuso que sea el acompañante de Áñez.

"Yo creo que demócratas nunca barajó el nombre de Rafael Quispe para vicepresidente. No lo hizo cuando el candidato era Oscar Ortiz y tampoco lo está haciendo con la candidata Áñez", expresó Millares.

El tres de febrero concluye la fecha para que los partidos políticos y las alianzas presenten a sus candidatos y ayer, Jeanine Áñez, ratificó su participación en las elecciones generales del 3 de mayo.

/ANF