Caso Fondo Indígena

'Yo no soy corrupto, no soy ningún ladrón', dijo Arce

La Fiscalía suspendió la declaración del exministro y candidato del MAS, para que su defensa revise el contenido del cuaderno de investigaciones.

Miércoles, 29 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El exministro Luis Arce Catacora se presenta en la Fiscalía de La Paz. Foto: Fondo de Desarrollo Indígena

El exministro de Economía y candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, se presentó este miércoles a declarar en el Ministerio Público por el caso en el que se investiga el desfalco millonario al Fondo Indígena, sin embargo, se suspendió su declaración. La exautoridad calificó de político el proceso y dijo que no es ningún corrupto ni ladrón.

La Fiscalía amplió la investigación contra Arce por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Ayer a su llegada al país, el exministro fue notificado en el aeropuerto de El Alto con la citación para que se presente a brindar declaraciónv hoy mipercoles, a horas 08:45.

La exautoridad y sus abogados, entre ellos el exviceministro Wilfredo Chávez, se presentaron hoy en oficinas de la Fiscalía de La Paz e hicieron conocer las fallas procedimentales y atropellos que se cometieron cuando se hizo la notificación, además se argumentó que Arce no tiene acceso al cuaderno de investigación por lo que desconoce de qué se le acusa.

Ante esa situación, la Fiscalía resolvió suspender la declaración hasta que el sindicado tome conocimiento del contenido del cuaderno de investigaciones.

A su salida de la Fiscalía, Arce calificó de político el caso y dijo que es un hombre transparente, "he venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto, yo no soy ningún ladrón", apuntó.

La fiscal Heidy Gil informó que se dio curso a la suspensión para que el sindicado revise el cuaderno de investigación y posteriormente se fijará una nueva fecha para su citación.

"Este proceso no va a ser politizado, este proceso va (a) buscar solamente la justicia de estos 153 proyectos (del Fondo Indígena) y sus comunidades", mencionó.

Wilfredo Chávez dijo que la revisión de todos los cuerpos del cuaderno de investigación les llevará por los menos unos 10 días y luego recién se coordinará la fecha de citación del exministro.

"Son 47 cuadernos más 150 anexos, estamos hablando de más de 200 cuerpos que hay que revisar, cada cuerpo cuenta con 200 hojas", manifestó.

Por su parte, el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe reiteró que Arce tiene la misma responsabilidad que la exministra Nemesia Achacollo, encarcelada por este caso, porque era parte del directorio y tenía facultad para aprobar proyectos, autorizar desembolsos, fiscalizar y evaluar el trabajo de los directores de la institución indígena.

"El lugar que le corresponde es estar en la cárcel, ahora se victimiza el señor Luis Arce diciendo que es persecución política (...) Procedimentalmente corresponde tomarle declaraciones, hacer la imputación, llevar ante un juez cautelar y el juez cautelar mandarlo a la cárcel", mencionó Quispe.

La denuncia por el caso Fondo Indígena data de 2015, desde ese año se investiga el desfalco millonario que se hizo a la institución indígena a través de la aprobación de distintos proyectos, de las cuales hay varias obras inconclusas o inexistentes (fantasmas).

/ANF