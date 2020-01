Dijo 'No soy corrupto y no soy ladrón'

Arce ve fines políticos en la investigación en su contra

Miércoles, 29 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora. Foto: Captura

El exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, denunció hoy que la investigación en su contra por el Caso del Fondo Indígena tiene un fondo político con el objetivo de perjudicar su candidatura.

Arce se presentó la mañana de este miércoles a la Fiscalía, después de que se lo citara a declarar por el caso del desfalco al Fondo Indígena. No obstante, según comentó, se hizo notar a la Fiscal que ni él ni su defensa conocían el cuaderno de investigación, por lo que la Fiscalía accedió a entregárselo y su audiencia de declaración fue suspendida.

“El equipo de abogados y la propia fiscal ha notado las faltas procedimentales en la notificación a mi persona. Se ha hecho notar que mi persona no ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber de qué se me está acusando, cual es el supuesto delito que he cometido. En esta investigación son más de 40 cuerpos que debería yo conocer, más de 70 anexos que debería conocer”, reclamó Arce en contacto con la prensa.

En ese sentido, aseveró que esta investigación tiene fines políticos para perjudicar su defensa.

“Esto es político contra nuestra candidatura. Las cosas más que nos sacarán, que juzgue la población las cosas que pasa arbitrariamente en contra de la candidatura. Esto es político y vamos a enfrentar estas acusaciones”, aseveró.

Asimismo, Arce señaló que seguirá acudiendo a la Fiscalía las veces que sea citado ya que, aseguró, que no tiene nada que ocultar.

“Aquí me tienen, he venido a declarar porque no tengo nada que ocultar. No soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón”, sentenció. /Oxígeno