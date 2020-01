No hubo muchas sorpresas en los ministerios

Tres cambios al gabinete y una promesa de gobernar sin hacer campaña

Posición. La presidente Jeanine Áñez ratificó su candidatura y dejó reglas expresas para no utilizar el aparato del Estado en acciones proselitistas.

Miércoles, 29 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Gabinete. Los ministros ratificados y los nuevos juraron ayer a sus cargos.

Era esperado el cambio de gabinete de Jeanine Áñez. Al final, solo hubo tres cambios y dedicó su discurso a marcar un derrotero de lo que será su doble estándar de presidente del Estado y candidata al mismo puesto en las elecciones de mayo próximo.

Los cambios. Antes de la jornada ya se sabía que no volvería a su despacho de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien expresó públicamente su disconformidad con la postulación de la mandataria. En su puesto fue designada la periodista Isabel Fernández, de amplio recorrido en el medio.

Otra mujer que se sumó al gabinete fue Eliane Capobianco, la exparlamentaria de Demócratas y que hasta ayer fungía como Directora del INRA en Santa Cruz. Ahora es la flamante ministra de Desarrollo Rural, en reemplazo de Mauricio Ordóñez.

Finalmente, el excandidato presidencial de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, se convirtió en el nuevo titular de Educación, en lugar de Virginia Patty.

El resto de los 17 ministros fue ratificado.

Firme pese a críticas. A pesar de las críticas y pedidos en contra, Jeanine Añez ratificó este martes que será presidenta y candidata al mismo tiempo. Además, aseveró que olvidará las ofensas que recibió para encaminar una alianza de cara a las elecciones.

"Olvidaré todas las ofensas y nuevamente les extiendo mi mano para intentar, hasta el último día, construir una gran alianza democrática y ganadora", manifestó Añez el acto de posesión de ministros.

La respuesta de la mandataria se da después de una serie de críticas contra su decisión, de parte de varios políticos entre los que se cuentan a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Incluso el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) le pidió que desista de su postulación.

Entre las críticas, le reprocharon a Añez que antes había dicho que no sería candidata, porque lo consideraba deshonesto.

Añez confesó que le dolieron las críticas que tocaron su condición de mujer o la acusaban de haber faltado a su palabra, sin embargo, señaló que ha salido fortalecida. "Me fortalecen algunas de las críticas que vienen de políticos que sienten que mi presencia les está dañando sus propias proyecciones personales y reaccionaron con odio y enojo. No me afectan porque mi batalla no es contra ellos, mi corazón no tiene espacio para el odio ni para el resentimiento, sólo deseo construir la paz y la reconciliación en nuestro país", sostuvo.

Reglas del juego. Respecto a su candidatura, dijo que en la Constitución no existe ninguna prohibición para postularse ejerciendo al mismo tiempo la Presidencia. "Así que voy a ser candidata y ejercer la Presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional", manifestó a tiempo de recordar que tomó esa decisión al observar la dispersión del voto que estaba generando.

Aseguró que su candidatura estará completamente separada del uso de los bienes del Estado. Ella aseveró que, además, hará campaña en horarios que no son de trabajo y durante los fines de semana. Dijo que ha dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de su candidatura y que la contravención a esta disposición será drásticamente sancionada.

12 de noviembre de 2019

Asumió el mandato presidencial Jeanine Áñez, tras un vacío de poder.

3 de mayo

Se tiene prevista la realización de las elecciones generales.

Los nuevos integrantes

Comunicación. Isabel Fernández es periodista. Trabajaba en la red Unitel, ocupando un cargo jerárquico en el departamento de prensa. Reemplaza a Roxana Lizárraga como Ministra de Educación, quien renunció al cargo el fin de semana.

Desarrollo rural. Eliane Capobianco era diputada por el Movimiento Demócrata Social. Asimismo, fue funcionaria de la Gobernación de Santa Cruz y recientemente estaba a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria departamental en Santa Cruz.

Educación. Víctor Hugo Cárdenas fue Vicepresidente en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada (93-97). Actualmente con 68 años de edad, Cárdenas tiene formación en literatura y pedagogía, además de una larga trayectoria política.