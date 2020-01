En La Paz

Romero seguirá encarcelado; no presentó recurso de cesación a la detención preventiva

Martes, 28 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El exministro de Gobierno, Carlos Romero. Foto: Urgente

La defensa del exministro de Gobierno, Carlos Romero, no presentó ningún recurso de cesación a la detención preventiva, por lo que la exautoridad continuará recluida en el penal de San Pedro, de La Paz, informó viceministro de Régimen Interior y Policía, Daniel Húmerez.

El 17 de enero, Romero fue aprehendido acusado de estar implicado en los hechos de corrupción que fueron detectados en la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

“No conocemos de alguna solicitud de cesación a la detención preventiva, hasta tanto no ocurra no solicitud y la autoridad jurisdiccional no considere que exista o se hayan desvirtuado los riesgos procesales, la situación jurídica de él (Romero) sigue siendo detención preventiva”, sostuvo Húmerez.

Antes, el exministro estuvo internado en un centro de salud y consultado sobre ese aspecto, Húmerez explicó que se debe demostrar que Romero esté delicado de salud y para ello su abogado debe solicitar la intervención de médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Otra cosa es que se demuestre con documentación idónea de que él (Romero) tiene un cuadro de salud delicado, (…) El conducto regular es que la defensa pida la intervención de los médicos Instituto de Investigaciones Forenses y ellos con documentación idónea harán prevalecer cuál es el cuadro de salud”, detalló Húmerez. /Urgente