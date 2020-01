Comicios 2020

Diputado del MAS dice que Áñez debe renunciar y Copa asumir el mando del país

Martes, 28 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Henrry Cabrera. Foto: Radio Fides

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Henrry Cabrera, aseguró este martes que si la presidenta Jeanine Áñez se inscribe como candidata a la presidencia para las próximas elecciones entonces deberá renunciar y dejar el mando del país en manos de la presidenta del Senado, Eva Copa. Hasta el 3 de febrero los partidos deben inscribir a sus candidatos.

“Si ella se inscribiera, es la senadora Eva Copa, el 4 de febrero, tendría que estar asumiendo la senadora Eva Copa si la señora Jeanine Áñez se inscribe como candidata”, dijo a los medios locales según un reporte de radio Fides.

Según el legislador, Áñez tiene todo el derecho de participar, sin embargo, debe renunciar porque es presidenta en transición y no fue electa por voto, “por lo tanto a ella no se la exime de no renunciar, si ella quiere ser candidata tiene que renunciar como presidenta en transición”.

Tras la inscripción de la Presidenta, el MAS hará consultas sobre el tema al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Pero aún no se ha inscrito, por lo tanto nosotros a partir del 4 de febrero vamos a tomar una posición como partido político, como Asamblea Legislativa, y vamos a hacer conocer al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral sobre la candidatura de señora Jeanine Áñez”, acotó.

Indicó que así como Áñez asumió la presidencia siendo segunda vicepresidente entonces copa como presidente del Senado tiene todo el derecho. “Hay que recordarle a la población que ella (Áñez) subió a ser presidenta como segunda vicepresidenta del Senado y le dimos a oportunidad para que sea presidente en transición el país, Eva Copa es la presidenta del Senado elegida en la Cámara de Senadores por lo tanto es a quien le corresponde”, sostuvo. /Radio Fides