Larrea sobre el coronavirus: 'Creo que estamos preparados'

Martes, 28 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Foto: ANF

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, explicó que a Bolivia debe capacitarse en alerta epidemiológica para prevenir el brote del coronavirus, sin embargo, sostuvo que no se debe alarmar a la población, porque en el país no existen reportes sobre casos sospechosos y en el caso de Perú, se tratan de ciudadanos chinos que llegaron a ese país andino, no de casos sospechoso.

Sobre la consulta de que, si existen las condiciones necesarias en los centros de salud, Larrea sostuvo que “cree que están preparado”, sin embargo, aclaró que se trata de una enfermedad al que se debe tratar los síntomas que presenta.

El médico sostuvo que las autoridades bolivianas deben definir el tipo de alerta que asumirán frente a esa enfermedad, si será similar al aplicado en Perú o de otra forma. “Los protocolos hay que ver cómo se los va activar, cuál es protocolo que va seguir Bolivia. Si va ser el protocolo igual que Perú, persona o paciente que venga de Whuan, China, directamente entra a observación tres días, o se va esperar a que vengan personas con síntomas y recién se va activar esta alarma, entonces no sabemos el protocolo que se está usando en el país”, dijo.

Larrea recordó que la exministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó a la población que el país cuenta con un nivel cuatro de bioseguridad, sin embargo, eso sería falso. /Urgente