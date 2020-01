Hoy arribó a Cochabamba

Manfred: 'El que nada hace, nada teme, por eso estoy aquí'

Familiares, allegados y seguidores recibieron este lunes al exprefecto cochabambino, tras diez años de estar fuera del país.

Lunes, 27 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Manfred Reyes Villa fue recibido en medio de aplausos y abrazos. Foto: APG

El exalcalde y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, regresó ayer a Bolivia después de 10 años de estar en el exterior y aseguró estar "libre de culpa". Primero llegó a Santa cruz, donde pasó la noche, y hoy arribó a Cochabamba.

"El nada hace, nada teme, por eso estoy aquí. El pueblo boliviano será testigo de todas las mentiras que arremetieron en mi contra. Estoy viniendo también a buscar la unidad del país", aseveró tras arribar a Cochabamba.

Sus familiares, allegados y seguidores le dieron la bienvenida y lo instaron a seguir adelante y a mantenerse firme en sus convicciones.

"Yo no he venido a buscar un futuro político, yo he venido a vivir en mi patria donde debería estar, yo he sido obligado a salir por la soberbia y manipuleo con procesos totalmente amañados", agregó Reyez Villa.

Cabe recordar que anoche, tras su llegada a Santa Cruz, fue recibido por el exlíder cívico y futuro candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho.

Según reportó Los Tiempos, Reyes Villa fue observado por varios delitos cometidos en la construcción de obras, adquisición de bienes y ejecución de proyectos. Si bien en principio se presentaron 23 denuncias, sólo 18 continuaron el proceso. Incluso fue declarado rebelde por no presentarse a las audiencias, de las que luego emanaron las sentencias.

/Oxigeno