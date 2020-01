Para elección nacional 2020

Mesa afirma que Áñez vulnera el mandato de los bolivianos con su postulación

Lunes, 27 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Foto: Captura

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que la decisión de la presidente Jeanine Áñez de postularse para las elecciones del próximo 3 de mayo, vulnera el mandato de los bolivianos que lucharon con convicción democrática en defensa de la soberanía popular y va contra el discurso que en Bolivia hubo un golpe de Estado, poniendo en juego la imagen internacional del país, según un nota de prensa.

Durante su participación en el Foro Internacional de Comunicación Política en Santa Cruz, Mesa dijo que Áñez debería pensar y reflexionar sus propósitos: ser candidata a la presidencia “o ser quien va a dejar el testimonio extraordinario de transición responsable que entregue el mando a quien gane la elección”, a tiempo de aclarar que no tiene que ver con quién es el beneficiado o perjudicado con su lanzamiento, sino el cumplimiento del mandato que se le dio de convocar a elecciones y velar por un proceso neutral.

De igual forma, en su columna de opinión indicó que “el compromiso histórico de Jeanine Áñez es de fondo y de forma, de legalidad y legitimidad, que se trunca cuando, vulnerando el mandato que le ha dado el pueblo boliviano, decide dejar de lado su responsabilidad principal, abandona la neutralidad y deslegitima el único motivo por el que ocupa el cargo que asumió hace algo más de dos meses”.

Indicó que el gobierno de Áñez tiene tareas muy puntuales: convocar a elecciones, realizarlas y entregar el mando al legítimo ganador, ello debía realizarse con el “requisito imperativo de la neutralidad absoluta, no sólo de la Presidenta sino del gobierno en su conjunto y conlleva la obligación de garantizar que no se usarán ni directa ni indirectamente recursos económicos, materiales y mediáticos del Estado en favor de ningún candidato”. En ese entendido, cuestiona que la ahora candidata haya utilizado el aparato estatal para construir y favorecer su candidatura.

“Los mediadores en la crisis, la Iglesia Católica y la Unión Europea, partieron de una premisa básica que no es otra que el espíritu de la sucesión constitucional. La refrendaron porque era indispensable que se cumpla el objetivo único de administrar el proceso electoral, asumiendo, por supuesto, que la Presidenta no aprovecharía en su favor sus meses de gobierno para promover una candidatura personal y dejar de ser juez para convertirse en parte, lo que destruiría su legitimidad y la del proceso que preside”, enfatizó.

En su criterio, una candidatura de la Presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición y no hace otra cosa que avalar las afirmaciones del ex presidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado y por ello, un gobierno de transición con una responsabilidad tan específica como convocar a elecciones no debe ir más allá de ese objetivo. /Radio Fides