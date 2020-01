Bolivia crece a costa de deuda y reservas

Etapa. Entre el 2014 y 2019, pese a la caída de los ingresos se forzó un PIB con cifras muy optimistas.

Domingo, 26 de Enero, 2020

Pese al déficit fiscal alto y balanza comercial negativa, Bolivia cierra al 31 de diciembre de 2019 con crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) de 3,1%. Junto a Colombia, tal como revela el informe de rendición de cuentas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es el promedio macroeconómico más alto de la región. Pero no todo es como se dice y se anota. Diferentes economistas, sostienen que entre el 2014 y 2019, etapa del largo periodo del gobierno de Evo Morales, el crecimiento se mantuvo alto pero a costa de un mayor endeudamiento y una pérdida de $us 8.605 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“No cabe en la lógica y menos en un principio económico”, aseguran los expertos cuando señalan que es difícil sostener crecimiento si la economía se halla en permanente desaceleración, más aún cuando el gobierno de Morales mantuvo el gasto público en una vara cada vez mas alta todo ese periodo.

“Todos sabíamos que se minimizó el déficit fiscal consecutivo por seis años y él déficit comercial por cinco años. El modelo económico, social, productivo y comunitario, como se lo denominó, definitivamente no estaba respondiendo a las necesidades del país. Estábamos creciendo, es cierto; pero a costa de un mayor endeudamiento, a costa de un desequilibrio en las finanzas públicas y sobre todo en el comercio exterior”, señala, Gary Rodriguez, Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

German Molina, economista, de manera incansable a lo largo de estos años advirtió que una vez acabado el periodo del superciclo de las materias primas, con un crecimiento óptimo de la economía y superávit fiscal, de pronto se vino el contraste. Ese fenómeno como efecto de la caída de los precios del petróleo a partir del 2014, supuso para el país una caída abrupta de los ingresos de las exportaciones de las materias primas, sobre todo del gas, minería y productos no tradicionales.

"Se registró un alto déficit fiscal, escaso ajuste en el gasto público, mayor endeudamiento público, desaceleración de la inversión pública, declinación de la producción hidrocarburífera y sequía en la inversión privada", sintetiza Molina.

En retrospectiva de todo ello. “Somos campeones en crecimiento económico de la región”, solía decir una y otra vez, Luis Arce Catacora, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales. Incluso, en ese trance entre el 2014 y 2019, cuando Bolivia experimento una abrupta caída de sus ingresos como efecto de los bajos precios del petróleo, se emancipó que Bolivia estaba casi blindada de los avatares macroeconómicos que se registraban a nivel global.

El crecimiento, por encima del 4,5% fue respaldado incluso por un Decreto Supremo 3747 (emitido el 20 de noviembre de 2013), con cuyo ordenamiento legal de Estado, se impuso el pago de un segundo aguinaldo denominado "esfuerzo por Bolivia", que en el fondo significó un desequilibrio financiero para cientos de empresas medianas y pequeñas que cumplieron con la medida, pero poniendo en riesgo la estabilidad laboral y en algunos en el cierre de empresas.

Desde el 2014, año en que Bolivia experimenta, lo que los expertos califican como el fin del largo periodo de la 'bonanza económica', en tres oportunidades se pagó el doble aguinaldo. En este periodo, es cuando el país vive un creciente déficit fiscal por encima del 8%, que se traduce en que el gasto supera los ingresos y al mismo tiempo un déficit de la balanza comercial, cuyas importaciones son mayores que las exportaciones.

En ese escenario, es cuando el gobierno de Morales, más al influjo de años constantemente sometidos a plebiscitos electorales como el referéndum del 21 de febrero, elección judicial, referéndum autonómicos entre otros, deja de hacer ajustes a la economía y mantiene invariable las proyecciones presupuestarias, el gasto público, entre otros.

Por su parte, Henry Oporto, sociólogo y economista de la Fundación Milenio, en un análisis reciente argumenta que justamente en un año electoral, 2019, la economía boliviana ha desnudado sus flaquezas: crecimiento menguante, abultado déficit fiscal, cifras rojas en cuentas externas, costo por las nubes del subsidio a los combustibles importados, pérdida acelerada de reservas internacionales, apreciación de la moneda boliviana, falta de liquidez en la banca, riesgo de escasez de divisas que podría detonar una crisis financiera.

A costa de un mayor endeudamiento. El crecimiento del PIB a costa de un mayor endeudamiento, tiene como principales causas: una caída abrupta de las exportaciones. Según el IBCE, el déficit comercial superó por quinto año consecutivo cifras negativas a noviembre de 2019 con un saldo menor en $us 625 millones de las exportaciones con respecto a las importaciones. Lo que significa que se exportó menos que lo que se importó.

Además, el IBCE revela, conforme a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que las exportaciones el 2014 generaron ingresos por $us 13.027,9 millones para el país; esa cifra cayó en los últimos años en una cifra alrededor de $us 5.000 millones, al ubicarse a noviembre de 2019 en $us 8.731 millones, con un déficit acumulado en la balanza comercial, en los últimos cinco años, de $us 5.000 millones.

Ante esa disminución de ingresos por casi $us 5.000 millones registrados entre el 2014 y 2019, el gobierno de Evo Morales, mantuvo invariable su política de aparente crecimiento económico, a tal grado de mantener en la proyecciones presupuestarias de cada año por encima de los $us 6.000 millones.

Pero en contrapartida, no hizo ningún ajuste al gasto público de todo el aparato estatal. Al contrario, para cubrir lo que proyectaron cada año en el Presupuesto General del Estado (PGE), el gobierno apeló infranqueablemente al endeudamiento externo e interno, sobre todo para mantener óptima la ejecución presupuestaria de la inversión pública.

Según Molina, durante tres periodos presidenciales continuos del ex presidente Morales (2006-2019) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) quince proyectos del Presupuesto General del Estado (PGE) anuales, de los cuales los primeros ocho años (2006-2013) fueron de un superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB. Pero los siguientes siete años (2014-2019) un déficit fiscal acumulado de 46,8 por ciento respecto al PIB. "En siete años desahorramos todo los acumulado en ocho años y adicionalmente gastamos más acumuladamente un 32,3 por ciento respecto al PIB", precisa.

Colchón financiero y deuda. Son dos las razones que explican que el crecimiento fue sostenido con deuda. Por un lado la caída estrepitosa de las RIN en al menos $us $us 8.605 millones, entre el 2014 y 2019. El 2014, la bonanza económica alcanzó su pico más alto y el ahorro de los bolivianos alcanzó $us 15.123 millones, pero al termino de todos estos años, dichas reservas se redujeron tanto que el 2019 registró solo $us 6.518 millones. Se establece una merma del colchón financiero de los boliviano de un 57%.

El otro tema es el saldo de la deuda externa pública que a agosto de 2019 se ubicó en $us 10.747 millones y en porcentaje del PIB equivale a un 24,9%. Si bien es cierto, está muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, como el criterio de la Comunidad Andina (CAN) de 50%, la misma creció en cinco veces entre el 2007 y 2019.

Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda externa de registrar $us 2.208 millones el 2007 (gracias a la condonación que tuvo como beneficio Bolivia ese año), alcanzó el 2019 a $us 10.747 millones. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 la cifra se incrementó en $us 569 millones. "Aunque los economistas del anterior gobierno, argumentaban que no nos preocuparamos por la deuda ya que estaban por debajo de los coeficientes de endeudamiento; la realidad es otra", señala el economista Boris Alfredo Luna, dado que la inversión pública fue sostenida con recursos del Tesoro General del Estado (TGN), vía desembolsos del Banco Central de Bolivia (BCB), que posteriormente se convierten en deuda. Y por el otro, acudió al endeudamiento como el haber acudido a la emisión de bonos soberanos, que en total desde el 2012 a la fecha redondearon los $us 3.000 millones.

Una atención delicada a la economía. Indistintamente los criterios de los expertos, casi por unanimidad exigen al gobierno de Jeannine Áñez, tomar recaudos, primero con una información más certera sobre las cifras reales de la economía, y luego en base a ella encarar algunos ajustes a la situación actual.

En su análisis, Molina, señala que de acuerdo al PGE 2020, la asignación de recursos públicos para financiar la inversión pública 2020 mantiene la estructura de financiamiento de gestiones pasadas de una mayor participación en la utilización del crédito interno respecto al crédito externo.

Laserna, sugiere que el gobierno tiene que mejorar la información que proporciona a la población. Según el economista, la mayoría de los bolivianos no está consciente de las dificultades económicas que se vislumbran en el horizonte y creen que seguir en la bonanza es cuestión de voluntad política. "No es así. Perdemos mucho dinero y profundizamos las inequidades manteniendo subsidios a los carburantes y evitando que el tipo de cambio encuentre su verdadero valor", señala entre otros aspecto.

En conjunto, los expertos dicen que es hora de sincerar las cifras y hacer ajustes a un mayor despilfarro del poco colchón financiero que se posee todavía.

Punto de vista

Henry Oporto

Tomado del Analisis de la Fundación Milenio

"El reto clave es atraer e incentivar las inversiones"

"Uno de los retos más difíciles es preservar una economía estable y poner en marcha nuevos propulsores de crecimiento sostenido. Lo primero pasa por una reforma fiscal amplia y cambios inteligentes en la política económica, para corregir los desequilibrios actuales.

Lo segundo implica diversificar las fuentes de riqueza y empleo, apuntalar nuevas industrias con potencial exportador en la producción de alimentos, la agroindustria, el desarrollo forestal, la manufactura, la economía digital, la industrialización del litio, el transporte y otros servicios en los que Bolivia puede construir ventajas competitivas; se trata de protagonizar una revolución de las exportaciones, tal como lo hacen las economías emergentes y en desarrollo.

El reto clave es atraer y estimular la inversión privada nacional y extranjera, de la mano de buenas políticas de productividad, innovación y emprendimiento, tanto en los sectores tradicionales (hidrocarburos y minería), como en otros con potencial de desarrollo, energías limpias, tecnologías sostenibles, aprovechamiento racional de los recursos naturales.

No hacerlo, o fracasar en el empeño, podría derrumbar las ilusiones de quienes han votado y peleado para restituir la democracia y llevar al país por un rumbo diferente.

Los bolivianos reclaman por condiciones y oportunidades para desplegar su potencial y talento; no quieren vivir sometidos a un Estado paternalista, intervencionista e ineficiente, que asfixia a las personas, las empresas, las organizaciones sociales".

Contrapunteo

Bonanza. En su reciente análisis a la actual situación sociopolítica y económica de Bolivia, la Fundación Jubileo, entre muchos aspectos señala que al principio de la bonanza, el crecimiento de los gastos estuvo acompañado por un incremento de los ingresos, resultado de los altos precios internacionales de los hidrocarburos; pero, en adelante, los gastos siguieron aumentando incluso a pesar de la caída de ingresos.

Gastos e ingresos. Entre el 2006 y 2013 se registró superávit (más ingresos que gastos), pero como resultado del crecimiento de los gastos y ante la caída de ingresos, desde 2014 se tiene un déficit fiscal (gastos mayores a los ingresos) con tendencia a profundizarse. Para el año 2018, este desequilibrio llegó a -8,1% del PIB.

Efectos. Jubileo remarca que el elemento principal que ha caracterizado a la acción estatal en la economía fue la expansión del gasto. Los gastos del Sector Público han tenido una tendencia a incrementarse notablemente y se han multiplicado varias veces en los últimos años

Expansión. El gasto, remarca Jubileo, se ha ampliado en todos los niveles de gobierno, en todos los sectores y de todo tipo (tanto gasto corriente como inversión); asimismo, se crearon e incorporaron al presupuesto, empresas públicas bajo dependencia del Nivel Central.

Periodo. Entre el 2014 y 2019, los gastos del Sector Público tuvieron una tendencia creciente casi constante, disminuyeron solamente entre los años 2015 y 2016, pero nuevamente retomaron la tendencia. Uno de los elementos más preocupantes de esta situación es que una parte importante de los gastos corrientes corresponde a obligaciones o compromisos inflexibles a la baja, es decir que difícilmente se pueden reducir. Inicialmente, esta expansión del gasto fue posible gracias a los mayores recursos provenientes de los sectores extractivos, como hidrocarburos, pero inclusive se registra un incremento del gasto después de concluida la bonanza con mayor deuda.

Deuda. Haber aumentado el gasto público, menciona Jubileo, en la misma línea de los economistas, en un escenario con una caída de los ingresos ha tenido como consecuencia el incremento de la deuda del país. El endeudamiento aumentó incluso durante el periodo de la bonanza. El crecimiento de la deuda, para expandir el gasto (financiar el déficit fiscal), fue cada vez mayor. Otros economistas mencionan también que tener un superávit fiscal no garantizan de ninguna manera crecimiento económico, como ha quedado reflejado despues del largo periodo de la bonanza económica.

Otros factores. Jubileo, argumenta que además de la balanza comercial negativa, las políticas del anterior gobierno como el tipo de cambio es un factor fundamental que determina el resultado de la balanza comercial, principalmente por el lado de las importaciones en el caso de Bolivia, puesto que la mayor parte de las exportaciones, que corresponde al gas, depende de los contratos con otros países. Al respecto, fue un error de política el congelar el tipo de cambio, resultando que ahora ya no funciona como una variable de ajuste de los desequilibrios externos; al contrario, profundiza el déficit comercial.

Ismael Luna Acevedo. iluna@eldia.com.bo