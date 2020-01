Fischer: el guitarrista que enloquece las cuerdas

Artista. El año pasado se presentó en Europa y deslumbró. Para este 2020 tiene programados actuaciones en escenarios del continente asiático.

Domingo, 26 de Enero, 2020

Basta escucharlo una vez y es suficiente para sentir que en Carlos Fischer reside una extraordinaria habilidad artística para tocar y componer. Por su trabajo con los acordes el guitarrista boliviano fue calificado como uno de los más virtuosos de país. Y la crítica no solo viene de los entendidos nacionales sino de íconos musicales como Emanuele Ruffinengo y Frank Gambale, que ostentan estatuillas de los Grammys en sus vitrinas. Al ver a este gran artista en el escenario es inevitable pensar que Silvana Vargas Vilches, su esposa y manager, esta por ahí atenta a cada movimiento del músico. "Trabajar con Carlos es excelente, es súper organizado, disciplinado y ordenado. Tenemos reuniones de trabajo para organizarnos, me deja completamente la parte comunicacional y las relaciones públicas, para él encargarse de la parte musical", relata Vargas para este artículo en el que cuentan que el 2019 definitivamente fue uno de los mejores años para la carrera del compositor, que empezó su carrera musical a los 19 años y que inicia este 2020 con una gira confirmados por Asia.

Mercados internacionales. Silvana y Carlos lograron iniciar de muy buena manera el objetivo de llevar su música a mercados internacionales. Si bien apuntan a tener un equipo multidisciplinario de 6 personas, aunque por el momento lo hacen casi todo los dos, tuvieron éxito en el plan estratégico de internacionalización que se propusieron. Los resultados se pudieron, tocar literalmente, en junio de 2019 cuando la banda dio su primera gira por Europa, iniciándola en Francia- Normandía, en el Festival Internacional Jazz à Louviers, gracias a la invitación gestada a través del Bolivia Festijazz y su dirección en manos de Walter Gómez. La gira de Carlos Fischer Band, conformada por Luis García (piano), Raúl Flores (bajo), Eduardo Navarre (batería) y Fischer (guitarra), continuó con conciertos en La Maison de L´Amerique Latine. También tuvieron un par de conciertos de Bordeaux, uno de ellos en el Club Tencha y el otro en Central do Brasil. Una vez en París se presentaron con un concierto en la Fête de la Musique en la Maison de MAI. Pero Fischer todavía no pensaba archivar su instrumento preferido pues sabía que en Alemania tenía dos espectáculos que dar. Se trataba de un concierto para la Alcaldía de Sttutgart y el otro en el escenario del Club de Jazz Kistel de Stturgart. En el viaje maratónico la palabra descansar ni se pensaba, ni bien dejaron de tocar el último concierto en Alemania, ya estaban pensando en España. Su primer parada Zaragoza y la segunda Madrid, donde actuarían en la Sala Costello, una de las más importantes de la ciudad para el jazz fusión. Pero ese no sería el único lugar de importancia en el que tocarían. Al día siguiente terminaban la gira en el sitio más relevante para el jazz en Valencia, el afamado Jimmy Glass Jazz, donde se presentan músicos de alto reconocimiento. Pero no solo Europa se deleito con el músico. En septiembre. Carlos inició una gira que incluyó varias ciudades de Chile, Bolivia y Colombia.

Asia, América y Europa. El músico, que se especializó en jazz contemporáneo, para este año tiene programados por el momento 3 giras que van tomando forma poco a poco, una de ellas en Asia, a partir de la clasificación a Seoul Music Week en Sur Corea. También esta una gira por Latinoamérica, incluyendo algunos importantes festivales de jazz y nuevamente por Europa a fines de año. "Este año también lanzará su nueva propuesta musical grabada en sesiones en vivo, llamada “Búsqueda Infinita”, indica Vargas. El estudioso y metódico músico ha transferido su rigurosidad a la Carlos Fischer Online Music Academy, donde a través de internet, propone cursos de capacitación en diversas disciplinas musicales. "Es muy bueno trabajar con alguien al que admiras y respetas, sin mencionar que tiene muy buen carácter", indica Silvana refiriéndose al músico que empezó a tocar la guitarra a los nueve años por influencia familiar y que ahora es uno de los más admirados.

“Carlos tiene una habilidad artística extraordinaria. Es un compositor excepcional y su música se expande a diferentes géneros y estilos”

Emanuele Ruffinengo

Músico, compositor y Productor, Ganador de 3 Grammys.

“Carlos Fischer es un músico excepcional y una estrella que dará mucho que hablar”.

Frank Gambale

Ícono del jazz fusión y ganador de un Grammy.

“El trabajo de Carlos tiene un altísimo nivel y virtuosismo. Posee una habilidadextraordinaria para la composición, cualidad que lo coloca a la altura de los grandes de su género, el jazz fusión”

John Calwile

Consultor musical y manager; trabajó con Steve Wonder, John Legend, Chaka Khan y Eric Benet.

Biografía

Carlos nació en Santa Cruz es compositor y guitarrista, es una de las figuras más relevantes de Bolivia en el mundo del jazz fusión. La música que toca su banda, Carlos Fischer Band, es compuesta íntegramente por el artista. Su música está cargada de historias y emociones, conjuga piezas donde resaltan la inspiración de sus melodías, el intenso trabajo armónico y el virtuosismo, que pasan también por otros estilos como la música instrumental contemporánea y el rock progresivo. Con una productiva carrera con conciertos en América: Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, México, USA; y en Europa: España, Italia, Alemania y Francia, su pieza “Sin juicios” fue nominada por los Hollywood In Media Music Awards como Mejor Tema Instrumental en el 2016. Ha publicado dos CDs, “Autorretrato” y “A través del alma”, que revelan su riqueza compositiva y que han sido elogiados por la crítica especializada. Actualmente se encuentra lanzando poco a poco, singles de su tercera producción llamada “Búsqueda Infinita”, que será publicada en su integridad muy pronto.

Fischer se formó en Berklee College of Music en Boston en Estados Unidos. En esta ente prestigioso destacaron y reconocieron el talento de Fischer otorgándole el Dean´s List, premio honorífico que se entrega a los mejores graduados. El cruceño se graduó como músico profesional en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, Argentina.

El 2018 fue invitado, junto con su banda a los mejores festivales de jazz de Colombia, Medejazz y Barranquijazz. En 2019 fue invitado a participar de las Ruedas de Negocios de MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur) a realizarse en Santa Cruz de Tenerife. Mediante el Bolivia Festijazz fue invitado a tocar junto a su cuarteto al Festival Internacional Jazz à Louviers en Francia, a partir del cual realiza su primera gira europea junto a su cuarteto. A fines de septiembre de este año asistió a las ruedas de negocios y al showcase de IMESUR (Encuentro de Industria Musical Latinoamericana). De igual manera en noviembre fue seleccionado para tocar en uno de los mercados culturales más importante de Sud américa: CIRCULART, en Medellín, Colombia. Fischer ha logrado la atención de grandes personalidades de la música internacional.

Roxana Jiménez León rjimenez@eldia.com.bo