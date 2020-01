La presidente transitoria le habló al país en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia desde el palacio quemado

Añez da discurso breve y alentador, asegura que 'la paz, libertad y democracia' se quedarán

La primera autoridad destaca las acciones en su corta gestión. Autoridades y analistas políticos destacan el mensaje de la Jefe de Estado. Añez agradece el apoyo y asegura que el futuro de Bolivia será mejor.

Jueves, 23 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: La presidente Jeanine Añez le habla al país en el Día del Estado Plurinacional.

La presidenta Jeanine Añez, brindó su primer informe como Jefa de Estado en el Día del Estado Plurinacional, con un discurso breve y alentador para la población boliviana.

Añez, le habló al país desde el Palacio Quemado, acompañada de sus ministros que acompañan su gestión que inició el noviembre 2019.

Alrededor de 34 minutos, fue el tiempo que Añez utilizó para hablarle a los bolivianos, para destacar las acciones de su Gobierno de transición y las tareas que asumirá durante su mandato.

Pilares de gestión. Añez aseguró que su Gobierno se puso como principales metas lograr la pacificación del país, encaminar al país hacia la transición democrática y realizar una gestión honesta del aparato público, mismos que, dijo, fueron cumplidos en los poco más de dos meses que está en el poder.

Hizo referencia a cómo llegó a la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales y destacó que fue la lucha de la población la que logró acabar con “14 años de un Gobierno autoritario”. "Después de la lucha pacífica que ganaron en las calles sin disparar ni un solo proyectil o cometer un acto vandálico se produjo la sucesión constitucional siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución Política del Estado", resaltó.

En ese sentido, aseguró que todas sus acciones en sus casi tres meses de gestión estuvieron siempre apegados a la normativa vigente e, incluso, algunas con previa consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"Soy una mujer de ley, abogada. Todas las decisiones que se adoptaron a partir de esa fecha se apegaron a la normativa vigente y algunas han sido en consulta al TCP. Que no quede duda del carácter democratizo y respetuoso de todos los poderes del Estado y las instituciones que la democracia dispone", dijo.

El futuro de Bolivia. Por otro lado la Presidenta también se refirió al futuro del país y pidió a la población acabar con la incertidumbre respecto al futuro del país. "No tienen por qué tener incertidumbre. Bolivia va a salir adelante, nadie dice que no habrá dificultades, pero ¿quién no las tiene? Debemos ver el futuro con optimismo. Si nos pudimos librar de un destino como el de Venezuela podemos estar seguros que la paz, la libertad y la democracia han llegado para quedarse", aseveró.

Asimismo, aseguró que en los meses que le quedan de mandato- hasta mayo o junio próximo- recorrerá el "camino del consenso" para "proteger la estabilidad que hemos construido y la tranquilidad que estamos construyendo".

Anunció que algunas de las prioridades de su Gobierno transitorio serán la de invertir en la salud, la educación y la generación de empleo, además de impulsar el turismo.

Dura tarea. La mandataria anunció que no le temblará la mano para defender a los recursos del Estado, pero también anunció “mano dura” contra el narcotráfico. "He instruido una política de mano dura contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, sin ceder espacios ni retroceder en ese camino", sostuvo Añez en su discurso emitido desde el Palacio Quemado.

Indicó que la lucha antidroga en su gestión ya tiene resultados visibles como el descubrimiento de grandes fábricas de cocaína, y la extradición de al menos “dos poderosos narcotraficantes”.

La mandatario aseveró que la industria que más había crecido en los últimos catorce años era la industria de la cocaína.

Agradecimiento a sectores. La Presidenta expresó un especial agradecimiento a las mujeres del país, quienes "desde tantos escenarios ha puesto fuerza y sentido común a este momento de reconciliación y pacificación entre los bolivianos". "Agradezco a las familias bolivianas que han superado el temor y han rehecho sus vidas en la normalidad. Estoy agradecida a los trabajadores de Bolivia que, junto a profesionales, empresarios pequeños, medianos y grandes han impulsado la economía para dar trabajo y bienestar", agregó.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) y los medios de comunicación no quedaron fuera del reconocimiento de Añez, quien aseguró que ambos sectores cumplieron con su rol y coadyuvaron para la recuperación de la democracia. "La Policía y a las Fuerzas Armadas han resguardado la Constitución Política del Estado y han cumplido fielmente su subordinación y constancia ante el orden democrático de Bolivia. Agradezco a los periodistas y a los medios de comunicación social que, aún ensituación de extrema dificultad, han demostrado su compromiso firme con la democracia", dijo.

Finalmente, la mandataria expresó su profundo agradecimiento a su familia por apoyarla y alentarla a seguir con su trabajo.

Apoyo a la presidencia. El mensaje de la Presidenta Janine Áñez recibió el apoyo de dirigentes políticos de todo el país, además de abogados y analistas políticos.

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, calificó de honesto y humano el mensaje de Áñez, destacándola como una persona en la que se puede confiar.

El senador Oscar Ortiz, también destacó el mensaje presidencial de Añez. "Ha destacado la presidenta lo mucho que se ha hecho en poco más de 60 días de Gobierno: la pacificación del país, la reconstrucción de la institucionalidad del país, la institucionalidad democrática, la conformación del Tribunal Supremo Electoral y sobre todo ese camino que tenemos hoy los bolivianos hacia nuevas elecciones de la cual surgirá un nuevo gobierno de las urnas", dijo el senador.

El concejal del Frente Único-Unidad Nacional, Edwin Jiménez, ponderó los datos ofrecidos por Áñez en su discurso a los que definió como "serios", "precisos". "Este fue un comunicado hecho con serenidad y resaltando un tema lamentable que se ha dado estos años, la corrupción", manifestó a su turno el politólogo Carlos Cordero.

Para la analista Jimena Costa, este discurso presidencial de 34 minutos ha esclarecido en y que la situación económica que divulgaba el pasado gobierno esa "un mero cuento" y que las cifras eran irreales.

Añez señala al menos 7 casos de corrupción emblemáticos

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, señaló al menos 7 actos de corrupción emblemáticos en el Gobierno de Evo:

* Un senador del MAS, creó un pueblo fantasma para el beneficio de recursos económicos del Fondo Indígena.

* Traslado del lugar de operaciones de la planta de Urea y Amoniaco de Puerto Suárez a Bulo Bulo, ocasionando un importante daño económico al Estado.

* Entel sirvió de “caja chica” al MAS, ocasionando un daño económico de 1.700 millones de bolivianos.

* El costo de internet es el más caro en Bolivia, se paga $us 27 por cada daño por segundo, y sólo se debe pagarse $us 3.80.

* En 13 años se pagó a médicos cubanos que vinieron a Bolivia, 147 millones de dólares.

* Desde 2008, Evo confiscó casi el 90% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) a gobernaciones. Significo más de 3.500 millones de dólares que se convirtieron en subvención al Tesoro General del Estado (TGN).

Recursos públicos para financiar a partidos políticos extranjeros

La presidenta Jeanine Áñez, confirma uso de recursos públicos del país, para financiar a partidos políticos extranjeros en el gobierno de Evo Morales.

Se conoció hace unas semanas y tras la salida de Morales de una denuncia del partido español de ultraderecha Vox contra la fuerza política socialista Podemos, agrupación del líder político Pablo Iglesias, por la presunta financiación irregulardurante el gobierno del MAS.

Esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de ese país es por un delito de financiación irregular al recibir supuestamente la empresa Neurona Consulting, vinculada a Iglesias, fondos públicos durante la gestión del exmandatario Morales.

El gobierno de Evo Morales contrató a la empresa mexicana Neurona por 12,4 millones de bolivianos para hacer diversos trabajos, como producir videos y elaborar una estrategia comuni La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, aseguró que "algunos líderes de Podemos" se beneficiaron "con jugosas consultorías contratadas" por el entonces Gobierno boliviano. La Fiscalía ya lleva adelante un proceso de investigación por estos supuestos nexos entre el partido español con la administración del MAS cuando fue gobierno. cacional.