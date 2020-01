Desde Argentina

Evo emitió informe de su gestión

Morales leyó un discurso escrito durante 20 minutos y no así como solía hacerlo por más de dos horas.

Jueves, 23 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Evo dice que Bolivia pasó a ser un lugar de “asesinatos, de persecución y de censura”

A través de un video compartido a través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales brindó su “informe” de gestión y reiteró que fue víctima de un golpe de Estado. El audiovisual dura 21 minutos y contiene datos económicos y de crecimiento durante sus 14 años de Gobierno.

Rindió su "informe de gestión". Con una semblante cansado, Evo Morales leyó un discurso escrito durante 20 minutos y no así como solía hacerlo por más de dos horas. "Esto no es solamente un informe para finalizar mi mandato, si no es el momento de agradecerle a cada uno de los bolivianos y bolivianas por todos los esfuerzos realizados, por nuestro país en los últimos 14 años. Reafirmar mi compromiso de que, muy pronto, volveremos millones para seguir demostrando que otra Bolivia es posible, una Patria digna y soberana. Somos la fuerza incontenible de un pueblo que ha decidido nunca más retroceder", añadió Morales.

Critica situación del país. Asimismo, criticó la actual situación del país ya que señala que hay inseguridad y desconfianza económica, entre otros cuestionamientos. “Pasamos de ser un país próspero, con estabilidad y crecimiento, a un lugar de asesinatos de persecución y de censura. Matan, arrestan y silencian a cualquier persona que no esté de acuerdo con el plan de regresar a los viejos años del neoliberalismo”, manifestó.

Ratificó que fue obligado a renunciar. Aseveró que cuando se vio forzado a renunciar, lo hizo para evitar ríos de sangre, pero no fue suficiente. Acusó a la “ambición” de “comandantes racistas” de los hechos que generaron 36 muertos y más de 1.000 heridos. “Fui insultado, perseguido y amenazado al igual que muchas compañeras y muchos compañeros, cuyas vidas han sido destrozadas por la injusticia y abusiva persecución de la derecha. Este es el precio hermanas y hermanos que pagamos por los cambios favorables en la vida de la gente”, acotó.

Desmintió fraude. Reiteró que en las elecciones del 20 de octubre el MAS ganó limpiamente y aseveró que ni un informe serio se atreve a plantear el que se le quitaron votos a alguien o que se ve aumentarán votos al Movimiento al Socialismo.