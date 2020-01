Mensaje presidencial alusivo a la creación del Día del Estado Plurinacional

Áñez anuncia 'mano dura' contra el narcotráfico y el narcoterrorismo

La mandatario aseveró que la industria que más había crecido en los últimos catorce años era la de la cocaína.

Miércoles, 22 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta Jeanine Áñez emitió su mensaje desde el Palacio Quemado. Foto: Presidencia

La presidenta Jeanine Áñez emitió este 22 enero su mensaje a Bolivia. En un discurso en el cual recordó los actos irregulares que cometió el anterior gobierno, la mandataria anunció que no le temblará la mano para defender a los recursos del Estado, pero también anunció “mano dura” contra el narcotráfico.

“He instruido una política de mano dura contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, sin ceder espacios ni retroceder en ese camino”, sostuvo Áñez en su discurso emitido desde el Palacio Quemado.

Indicó que la lucha antidroga en su gestión ya tiene resultados visibles como el descubrimiento de grandes fábricas de cocaína, y la extradición de al menos “dos poderosos narcotraficantes”.

La mandatario aseveró que la industria que más había crecido en los últimos catorce años era la industria de la cocaína.

También, respecto al gobierno anterior, Áñez sostuvo que se han identificado centenares de casos de corrupción. Mencionó casos como del senador masista, acusado de “inventar” una población para sacar desembolsos del Fondo Indígena, el financiamiento a la brigada médica cubana y el daño económico detectado en contratos de ENTEL.

“Parecería que lo que aquí hemos vivido fue un mundo irreal, donde para robar no se agotaba el ingenio ni la complicidad”, señaló.

Dijo que “esos tiempos ya pasaron” y que ahora se defenderá los recursos.

“Que quede claro a todos los bolivianos: no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal o ilegal o para promover sus agendas políticas”, advirtió la presidenta.

Elecciones

Áñez asumió el Gobierno transitorio con la tarea de convocar a Elecciones. Manifestó, con orgullo, que ya ha cumplido con esa responsabilidad.

Anunció que para los comicios ya ha instruido a los ministros de Defensa y Gobierno que se elabore un plan, para que antes, durante y después del 3 de mayo, el voto sea resguardado.

Negocios e impuestos

En otro acápite la mandataria, anunció que para facilitar la creación de nuevos emprendimientos en el país, se implementarán medidas para reducir el tiempo de trámite de 45 días de burocracia hasta 72 horas.

Indicó además que ha pedido al Servicio de Impuestos que “elimine la práctica de persecución y extorsión a los bolivianos”.

Agradecimientos

Al final de su discurso, Áñez expresó sus agradecimientos a sectores como jóvenes, mujeres, medios de comunicación, Policía, Fuerzas Armadas y otros, sin embargo, se emocionó al hablar de su familia.

Con la voz resquebrajada, agradeció a sus hijos y les pidió disculpas por no poder acompañarles en “momentos difíciles por lo que ellos están viviendo”. Su hija, presente en Palacio, lagrimeó con la palabras de su madre.

/Erbol