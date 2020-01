Negó división en la bancada azul

Senador Aguilar: En el MAS hay un 'grupo de privilegiados con posiciones radicales'

El legislador Omar Aguilar protagonizó una dura discusión con el diputado Franklin Flores, luego de la sesión en que se aceptó las renuncias de Evo Morales y Álvaro García.

Martes, 21 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El senador del MAS, Omar Aguilar. Foto: Archivo

Después de protagonizar una dura discusión con el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, el senador de esa misma organización política, Omar Aguilar, habló del impasse y ratificó que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado, respectivamente, fueron aceptadas por la mayoría del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Tras la sesión de la ALP, Flores cuestionó a Aguilar por "haber contado mal" los votos que aceptaron la renuncia de Morales y aseguró que la mayoría de los legisladores rechazó la dimisión del expresidente.



No obstante, Aguilar, en entrevista con Unitel, aseguró que la mayoría de los legisladores optó por aceptar la renuncia de Morales y lamentó que Flores tenga "posturas radicales" que pueden volver a convulsionar el país.



"Hoy la Asamblea de manera responsable ha tomado la decisión de aceptar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Estamos dando la seguridad jurídica, paz social y garantizamos la agenda electoral a la población boliviana. Lamentablemente después de esta aceptación el (Flores) vino a increparme, indicando que habría manipulado la votación (...) Solo se necesitaba la mayoría, pero el diputado no está de acuerdo con ello, está en la posibilidad de rechazar, generar enfrentamiento, nosotros no vamos a llegar a ello", aseveró Aguilar.



En ese sentido, el Senador negó que haya una división en la interna del MAS y aseguró que solo son "algunos grupos privilegiados" lo que no entienden que "estamos en una nueva coyuntura".



"No le voy a aceptar ningún tipo de cuestionamiento. Hay diputados que no entienden que estamos en una nueva coyuntura (...) No hay división, es un grupo de privilegiados que siguen en esa posición dura, radical y les duele haber pedido el poder en la Cámara de Diputados y Senadores", afirmó.



Por su parte, Flores anunció que impugnará la decisión de la Asamblea ya que considera que Aguilar y la presidenta de esa instancia, Eva Copa, no contaron bien los votos y en realidad la mayoría rechazo la renuncia de Evo Morales.

/Oxígeno